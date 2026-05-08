Η Λανς επικράτησε 1-0 της Ναντ για την 33η αγωνιστική της Ligue 1 και παρέμεινε ζωντανή στη «μάχη» του τίτλου.

Η Λανς πήρε επαγγελματική νίκη απέναντι στη Ναντ με 1-0 και έχει ακόμα... σφυγμό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Γαλλία! Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 67 βαθμούς στο -3 από την πρώτη Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ έχουν και το μεταξύ τους παιχνίδι στις 13 Μαΐου. Η Λανς έχει ακόμη δύο αναμετρήσεις μέχρι τη λήξη της Ligue 1, ενώ οι Παριζιάνοι τρία.

Στο πρώτο ημίχρονο το ματς δεν είχε κάτι το ενδιαφέρον, πέρα από νεύρα, μονομαχίες και κίτρινες κάρτες, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το απόλυτο... μηδέν.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι έκαναν πολλές αλλαγές, βελτίωσαν την εικόνα τους και τελικά πήραν το «ροζ φύλλο αγώνα» χάρη στο γκολ του Σοάρες στο 79ο λεπτό, ύστερα από ασίστ του Μπουλάτοβιτς.

Έτσι πήραν μια κομβική νίκη, που τους διατηρεί σταθερά στο κυνήγι του τίτλου στη Ligue 1.