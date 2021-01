Μπάγερν: Ο Νόιερ ξεπέρασε τον θρυλικό Όλιβερ Καν (pic & vid)

Η Μπάγερν Μονάχου ξεπέρασε με ευκολία το εμπόδιο της Σάλκε, με 4-0 και ο Μάνουελ Νόιερ, έγραψε ιστορία στην εν λόγω αναμέτρηση.

Ο 34χρονος Γερμανός πορτιέρε, κράτησε ανέπαφη την εστία του για 197η φορά σε παιχνίδι του γερμανικού πρωταθλήματος κι έτσι κεπέρασε τον θρυλικό γκολκίπερ των Βαυαρών, Όλιβερ Καν, ο οποίος δεν είχε δεχτεί γκολ σε 196 παιχνίδια του στο γερμανικό πρωτάθλημα.

