Η ατάκα του Κίμιχ για την κατάσταση του Κέιν ενόψει του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Θα έπαιζε και σε αναπηρικό αμαξίδιο»

Ο μέσος της Μπάγερν Μονάχου, Τζόσουα Κίμιχ, τόνισε ότι ο Χάρι Κέιν θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί στον επερχόμενο αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Η Μπάγερν Μονάχου χθες (04/04), αν και δυσκολεύτηκε αρκετά, κατάφερε να πάρει μία «μεγάλη» εκτός έδρας νίκη με 2-3 κόντρα στη Φράιμπουργκ, χάρη στη σπουδαία εμφάνιση του νεαρού αστέρα της ομαδας, Λενάρτ Καρλ.

Το σύνολο του Βινσέντ Κομπανί παρατάχθηκε στον συγκεκριμένο αγώνα με μία πολύ διαφορετική 11αδα, ενόψει και του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League, εξαιτίας και του τραυματισμού του Χάρι Κέιν, με τον Τζόσουσα Κίμιχ όμως, να διαβεβαιώνει τώρα τους οπαδούς των Βαυαρών πως ο Άγγλος επιθετικός θα βρίσκεται σε ετοιμότητα για τον αγώνα με τη «βασίλισσα».

Πιο συγκεκριμένα στη συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Γερμανός μέσος ρωτήθηκε για την κατάσταση του διεθνή στράικερ, με τον ίδιο να απαντάει στους δημοσιογράφους πως: «Θα έπαιζε ακόμη και αν βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο. Περιμένω να είναι σε φόρμα την Τρίτη. Ακόμα κι αν εξακολουθεί να πονάει λίγο, θα μπει στο γήπεδο με δυσκολία και θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό».

Joshua Kimmich on whether he believes Harry Kane will play on Tuesday: "I think he'd play even in a wheelchair. Even if he's still in a bit of pain, he'll drag himself onto the pitch" pic.twitter.com/M0WpmtRtVI April 4, 2026

Ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Μαξ Έμπερλ, έδωσε επίσης μια θετική ενημέρωση αναφορικά με την ικανότητα του Κέιν να αγωνιστεί εναντίον των «μερένχες», δηλώνοντας ότι: «Οι φυσιοθεραπευτές εργάζονται πάνω σε αυτό. Βρίσκεται συνεχώς στο προπονητικό κέντρο, λαμβάνοντας θεραπεία. Πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει θετικά και θα δούμε αν θα μπορέσει να είναι έτοιμος (για τον αγώνα με τη Ρεάλ)».