Μετά την Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου και Αϊντχόφεν έκλεισαν και αυτές θέση στο Champions League της νέας σεζόν.

Μπορεί να έχουμε αρχές Απριλίου, ωστόσο ήδη αρχίζει και παίρνει μορφή, σιγά σιγά, η league phase του Champions League της νέας σεζόν. Μετά την Μπαρτσελόνα, που έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο από τις 22 Μαρτίου, άλλες δύο ομάδες σφράγισαν το εισιτήριο το Σάββατο (4/4).

Πρώτη, χρονικά, το πέτυχε η Μπάγερν Μονάχου, που επικράτησε 3-2 της Φράιμπουργκ με δύο γκολ τις καθυστερήσεις και μπήκε και με τη... βούλα στη διοργάνωση για τη σεζόν 2026/27. Λίγη ώρα αργότερα, στην Ολλανδία, η Αϊντχόφεν έκανε τη δική της ανατροπή ενάντια στην Ουτρέχτη και κλείδωσε την πρώτη δυάδα στη βαθμολογία της Eredivisie, μαζί με τα... αστέρια.

Πλέον απομένουν άλλες... 33 ομάδες, με το Football Rankings να προβλέπει πως μία εξ αυτών θα είναι ελληνική, τοποθετώντας τον Ολυμπιακό στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.