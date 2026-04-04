Με 100 γκολ σε 28 αγωνιστικές, η Μπάγερν Μονάχου απέχει μόλις ένα από την ισοφάριση του σχετικού ρεκόρ, έχοντας άλλα έξι ματς μπροστά της.

Παρότι έχανε 2-0 από τη Φράιμπουργκ μέχρι το 80ό λεπτό, η Μπάγερν Μονάχου κατάφερε να πάρει ένα μεγάλο διπλό χάρη σε δύο γκολ του Μπίσοφ και ένα του Καρλ στο φινάλε, επικρατώντας 3-2 και κάνοντας ακόμα ένα βήμα για τον τίτλο της Bundesliga.

Παράλληλα, η ομάδα του Βενσάν Κομπανί έφτασε τα... 100 γκολ την εφετινή σεζόν και είναι έτοιμη να σπάσει το απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία της κατηγορίας! Αυτό είχε πραγματοποιηθεί από τους ίδιους τους Βαυαρούς τη σεζόν 1971/72, όταν είχαν σκοράρει 101 φορές. Με έξι ακόμα αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε, αντιλαμβάνεται κανείς πως η Rekordmeister έχει τα φόντα να το... σμπαραλιάσει, φτάνοντας σε αριθμό τερμάτων που δεν έχουμε ξαναδεί στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Σχεδόν το 1/3 των γκολ αυτών έχουν προέλθει φέτος από τον Χάρι Κέιν, που έχει μετρήσει 31, με Λουίς Ντίας (15), Μάικλ Ολίσε (11) και Σερτζ Γκνάμπρι (8) να ακολουθούν στη σχετική λίστα για την Μπάγερν.