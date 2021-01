Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής αποχωρεί έπειτα από 8 χρόνια στη Γερμανία και επιστρέφει στην πατρίδα του την Αργεντινή για να βρίσκεται κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα.

Στο φινάλε της Κυριακάτικης αναμέτρησης με τους «βασιλικούς μπλε», όπου ξεχώρισε ο Λούκα Γιόβιτς με τα δυο γκολ, όσα είχε πετύχει σε 32 εμφανίσεις με την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Άμπραχαμ άλλαξε φανέλα με τον ρέφερι, Μανουέλ Γκράφε, ενώ, έβγαλε και φωτογραφίες με όλο το τιμ των διαιτητών στ' αποδυτήρια!

David Abraham swapped shirts with referee Manuel Gräfe after his final match for Frankfurt #AdiosCapitano pic.twitter.com/0DsgzgDqTb

— Veloso (@VelosoHD) January 17, 2021