Χωρίς τον Κίνγκσλεϊ Κομάν συνεχίζει τις προπονήσεις της η Μπάγερν Μονάχου ενόψει της πρεμιέρας της Bundesliga με αντίπαλο τη Σάλκε (18/9, 21:30, Cosmotesport3).

Ο Γάλλος «μίδας» των Βαυαρών δεν θα δώσει το παρών στην έναρξη της νεάς σεζόν, καθώς τέθηκε σε καραντίνα, έχοντας έρθει σε επαφή με άτομο που έδειξε θετικό στον κορονοϊό.

Η πλευρά των πρωταθλητών Γερμανίας ανακοίνωσε πάντως πως ο 24χρονος βγήκε αρνητικός στα τεστ που διεξάχθηκαν την περασμένη Κυριακή και θα συνεχίζει την προετοιμασία του από το σπίτι.

