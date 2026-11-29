Μπάγερν: Ο Νόιερ αποκάλυψε ότι θα αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν - «Υποθέτω ότι δεν θα συνεχίσω να παίζω μετά το καλοκαίρι»
Ένας από τους πιο εμβληματικούς παίκτες της Μπάγερν Μονάχου, ο Μάνουελ Νόιερ, μίλησε για το μέλλον του στο «Sky Germany» και έκανε κάποιες ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις.
Πιο συγκεκριμένα, ο 40χρονος Γερμανός τερματοφύλακας, του οποίου το συμβόλαιο με τη Μπάγερν Μονάχου λήγει στο τέλος της σεζόν, ανέφερε χαρακτηριστικά πως δεν σκοπεύει να συνεχίσει την καριέρα του αλλού, αλλά ούτε να εξακολουθεί να αγωνίζεται και μετά το καλοκαίρι.
«Υποθέτω ότι δεν θα συνεχίσω να παίζω μετά από αυτό το καλοκαίρι. Τώρα προσπαθώ να απολαύσω τον χρόνο που μου απομένει».
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Στη συνέχεια, εξήγησε γιατί αποφάσισε να μην αποσυρθεί την περασμένη σεζόν και παραδέχτηκε ότι έχει σκεφτεί σοβαρά να κρεμάσει τα γάντια του στο παρελθόν.
«Την περασμένη σεζόν, ήμουν ήδη 85% σίγουρος ότι θα αποσυρόμουν. Αλλά έχουμε μια τόσο σπουδαία ομάδα και η ατμόσφαιρα δεν ήταν ποτέ καλύτερη από ότι είναι τώρα, τόσο εντός του προπονητικού επιτελείου όσο και μεταξύ της ευρύτερης ομάδας στο παρασκήνιο. Είναι απλώς χαρά μου να βρίσκομαι εδώ.
«Έχουμε τόσο καλή ατμόσφαιρα στην ομάδα και αυτός είναι και ο λόγος που παρέμεινα πιστός στον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια. Μου αρέσει πραγματικά να παίζω δίπλα στους παίκτες αυτής της ομάδας», πρόσθεσε.
🚨 Manuel Neuer confirms he’s expected to RETIRE at the end of the current season. 👋🏼 “I assume that my time here will come to an end this summer. For now, I’m just trying to enjoy the time I have left”. “I was already 85% ready to retire last summer, then there is a great atmosphere at Bayern and I decided to continue”, said via @kerry_hau and SkyDE.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2026
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