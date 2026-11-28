Με τον Κίμιχ να αποβάλλεται στο 44' με απευθείας κόκκινη κάρτα, η Μπάγερν Μονάχου έμεινε στο 0-0 στο Αμβούργο. Ασύλληπτος διασυρμός για τη Σάλκε, 8-1 από την Πάντερμπορν!

Πρωτόγνωρες στιγμές ζουν στην Μπάγερν Μονάχου, όπου κατέγραψαν τρίτο συνεχόμενο ματς χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις, μετά την ήττα από τη Λιλ για το Champions League και το 1-1 με την Κολωνία για το πρωτάθλημα, με την ομάδα του Βενσάν Κομπανί να μένει στο 0-0 με το Αμβούργο εκτός έδρας.

Οι Βαυαροί των πολλών απουσιών ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος αλλά δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα, με την αψυχολόγητη ενέργεια του Κίμιχ να τραβήξει από τα μαλλιά αντίπαλο στο 44' να φέρνει και το αριθμητικό μειονέκτημα και να περιπλέκει τα πράγματα. Τίποτα δεν θα άλλαζε ούτε μετά την ανάπαυλα, με τη Rekordmeister να υποπίπτει σε μία ακόμη γκέλα και να μένει στο -1 από την Ντόρτμουντ έχοντας δώσει ένα ματς περισσότερο...

Πάντερμπορν - Σάλκε 8-1

Τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της στη Bundesliga πανηγύρισε η Πάντερμπορν, η οποία διέσυρε με το εκκωφαντικό 8-1 τη Σάλκε κι ανέβηκε στην 9η θέση του πρωταθλήματος. Οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με ένα άνετο και ασφαλές 3-0, με τον Τερ Χορστ να ανοίγει το σκορ (21΄) και τον Μαρίνο να προσθέτει ακόμα δυο (39΄, 45΄+4΄). Η Πάντερμπορν βέβαια δεν είχε κανέναν απολύτως σκοπό να πατήσει φρένο στο β΄μέρος. Εντός δυο λεπτών οι Τίγκες και Μαρίνο εκτόξευσαν στο σκορ στο 5-0 (55΄, 57΄), με τη Σάλκε να μειώνει προσωρινά στο 59΄με τον Αουσίτσε. Στο 73΄η Πέντερμπορν βρήκε ξανά δίχτυα με τον Ζάιτλερ για το 6-1, ενώ το τελικό 8-1 διαμόρφσαν οι Βίντροβιτς και Γκέτσε στα τελευταία λεπτά.

Κολωνία – Έλβερσμπεργκ 5-0

Την πρώτη της νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές πανηγύρισε με εντυπωσιακό τρόπο η Κολωνία, που διέλυσε με 5-0 εντός έδρας την Έλβερσμπεργκ. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Τράγους ο Μπίλτερ, που σημείωσε χατ τρικ (8', 39', 63'), με τον Ελ Μάλα να αποτελεί άξιο συμπαραστάτη του, καθώς σκόραρε δύο φορές (16', 68'). Η ήττα αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη για τους νεοφώτιστους, που έχουν αρχίσει να νιώθουν το βάρος της συμμετοχής στα... σαλόνια της μεγάλης κατηγορίας.

Μάιντζ - Ουνιόν Βερολίνου 2-1

Ανατροπή για τη Μάιντζ, η οποία λύγισε με 2-1 την Ουνιόν Βερολίνου και και ανέβηκε στην 11η θέση της Bundesliga. Αν και οι πρωτευουσιάνοι προηγήθηκαν με τον Χάμπερερ στο 37΄, οι γηπεδούχοι γύρισαν το ματς στο β΄μέρος με γκολ στα τελευταία λεπτά! Αρχικά στο 85΄ο Τιτζ ισοφάρισε σε 1-1, προτού ο Κάτσι ολοκληρώσει την ανατροπή στο 90΄+2΄ για να εγκλωβίσει την Ουνιόν στην επικίνδυνη ζώνη.