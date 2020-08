Σύγχρονος «Μίδας», μαγνήτης χρυσού και τροπαίων, πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς τον Κίνγσκλεϊ Κομάν; Ο Γάλλος εξτρέμ πήρε φανέλα βασικού για πρώτη φορά στο Final-8 του Champions League και ήταν καταλυτικός, δικαιώνοντας τον Χάνσι Φλικ με το γκολ που έκρινε τον τελικό απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν και χάρισε την 6η κούπα στη Μπάγερν Μονάχου.

Ταυτόχρονα, όμως, ο 24χρονος Κομάν συνεχίζει να γράφει τον προσωπικό του μύθο, μόλις σε επτά χρόνια καριέρας.

Συγκεκριμένα, αυτός ήταν ο 20ος τίτλος που κατακτά από το 2013, έχοντας κατακτήσει πρωτάθλημα σε όλες τις σεζόν από όταν έγινε επαγγελματίας με Παρί Σεν Ζερμέν, Γιουβέντους και Μπάγερν Μονάχου.

Kingsley Coman has won his 20th major trophy in his professional career at the age of just 24.

