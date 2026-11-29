Τρεις μήνες εκτός θα μείνει ο Κόνραντ Λάιμερ, ο οποίος όπως ανακοίνωσε η Μπαγερν θα χρειαστεί να κάνει χειρουργική επέμβαση μετά τον τραυματισμό του.

«Πονοκέφαλος» για την Μπάγερν που μετρά τις δυνάμεις της με τόσες απουσίες! Όπως έγινε γνωστό η ομάδα θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Κόνραντ Λάιμερ καθώς ο Αυστριακός θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ο 29χρονος μπακ αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με το Αμβούργο (0-0) και όπως ανακοίνωσε η ομάδα έχει υποστεί εξάρθρημα τένοντα στην περιοχή του δεξιού αστραγάλου και θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των Skysports και Bild θα μείνει εκτός για τουλάχιστον τρεις μήνες σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τους πρωταθλητές Γερμανίας. Καθώς «απών» είναι μεταξύ άλλων, οι Μάνουελ Νόιερ, Χάρι Κέιν, Ισμαέλ Σαϊμπάρι, Σερζ Γκνάμπρι, Αλφόνσο Ντέιβις, Μάικλ Ολίσε και Τζαμάλ Μουσιάλα.

Ο τραυματισμός του όπως είναι λογικό έρχεται να δώσει συνέχεια στον... πονοκέφαλο του Κομπανί, ο οποίος έχει σημαντικές απουσίες σε όλες τις γραμμές του γηπέδου και υποχρεώσεις σε πρωτάθλημα και Champions League.

