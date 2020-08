Το «κύμα» των Γερμανών παικτών που αποσύρονται σχετικά νωρίς από τα γήπεδα... παρέσυρε και τον Σάντρο Βάγκνερ το φετινό καλοκαίρι.

Μετά τον 29χρονο Σίρλε και τον 32χρονο Μπένεντικτ Χεβέντες, o έμπειρος επιθετικός, ο οποίος αγωνιζόταν στη Μπάγερν μέχρι και τα μέσα της περσινής σεζόν, αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του επίσης σε ηλικία 32 ετών, μετά το τελευταίο του πέρασμα από την κινεζική Τιανζίν Τεντά.

Ο Βάγκνερ ολοκλήρωσε, έτσι, μία γεμάτη καριέρα στα γερμανικά γήπεδα, με θητεία σε Χέρτα, Καϊζερσλάουτερν, Βέρντερ Βρέμης, Ντάρμσταντ, Ντούισμπουργκ και Χόφενχαϊμ, ενώ φόρεσε και τη φανέλα των Πάντσερ (8 συμ./5 γκολ).

Όσο για τη Μπάγερν, στην οποία και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, ο γέννημα-θρέμμα Βαυαρός έπαιξε για έναν χρόνο (Ιανουάριος 2018-Ιανουάριος 2019), καταγράφοντας 38 συμμετοχές και 11 γκολ.

«Είμαι ειλικρινά ευγνώμων που το ποδόσφαιρο μου χάρισε μία υπέροχη ζωή. Κατάφερα να εκπληρώσω όλους τους στόχους και τα όνειρά μου. Το να φορέσω τη φανέλα της εθνικής Γερμανίας» με έκανε εξαιρετικά περήφανο», εκμυστηρεύτηκε στη Bild.

Congratulations on a wonderful career, Sandro!

We wish you and your family all the best for the future! #MiaSanMia pic.twitter.com/6oFF4Hc8Ln

— FC Bayern English (@FCBayernEN) August 2, 2020