Χέβεντες: Σταμάτησε να του αρέσει το ποδόσφαιρο και αποσύρθηκε! (vid)

Ο μέχρι πρότινος αμυντικός της Λοκομοτίβ Μόσχας, πριν από λίγο καιρό έλυσε το συμβόλαιό του με την ρωσική ομάδα και πλέον αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους της παρουσίας του στα γήπεδα.

«Πέρασα χρόνο με τον γιο μου και κατάλαβα πόσο ασήμαντο μου φαινόταν πλέον το ποδόσφαιρο» είπε ο Χέβεντες και κάπως έτσι γνωστοποίησε το φινάλε της επαγγελματικής ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Ήταν μέλος της εθνικής ομάδας της Γερμανίας το 2014 που κατέκτησε το Μουντιάλ στη Βραζιλία, ενώ, μεγάλο και αρνητικό αντίκτυπο στις σκέψεις του για το άθλημα είχε ο άσχημος τρόπος που αισθάνεται ότι τον έδιωξαν από την αγαπημένη του Σάλκε το 2018.

Είχε περάσει για λίγο και από τη Γιουβέντους τη σεζόν 2017-2018 ως δανεικός από τους «βασιλικούς μπλε»...

2014 World Cup winner @BeneHoewedes has announced his retirement from professional football.

Congrats on a great career, Bene, and all the best for the future! #DieMannschaft pic.twitter.com/zaBHpnUJty

— Germany (@DFB_Team_EN) July 31, 2020