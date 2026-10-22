Ο Τζέραρντ αποκάλυψε ποιον θεωρεί τον κορυφαίο Άγγλο ποδοσφαιριστή που υπήρξε ποτέ

Ο Στίβεν Τζέραρντ αποθέωσε τον Χάρι Κέιν, δηλώνοντας πως ο Άγγλος επιθετικός είναι πιθανότατα ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της χώρας.

Ο Χάρι Κέιν γνώρισε ύψιστη αναγνώριση καθώς ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, Στίβεν Τζέραρντ, καθώς εξέφρασε την άποψη του πως ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου είναι ενδεχομένως ο κορυφαίος παίκτης που έχει αναδείξει η χώρα.

Σε δηλώσεις του στο TNT Sports έδειξε τον θαυμασμό του προς τον Άγγλο φορ δηλώνοντας χαρακτηριστικά «Κατά τη γνώμη μου, ο Χάρι Κέιν είναι υποψήφιος για τον τίτλο του καλύτερου Άγγλου ποδοσφαιριστή που έχει υπάρξει ποτέ».

H τοποθέτηση του παλαίμαχου αρχηγού της Λίβερπουλ και της Εθνικής Αγγλίας επιβεβαιώνει την εκπληκτική φόρμα στην οποία βρίσκεται ο 33χρονος επιθετικός, ο οποίος ως τώρα έχει πετύχει 4 φορές δίχτυα και έχει μοιράσει 5 ασιστ στη Bundesliga. Επίσης εντυπωσιακές εμφανίσεις κάνει και στο Champions League έχοντας σκοράρει 4 φορές σε 3 συμμετοχές.