Ο Τζέραρντ αποκάλυψε ποιον θεωρεί τον κορυφαίο Άγγλο ποδοσφαιριστή που υπήρξε ποτέ
Ο Χάρι Κέιν γνώρισε ύψιστη αναγνώριση καθώς ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, Στίβεν Τζέραρντ, καθώς εξέφρασε την άποψη του πως ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου είναι ενδεχομένως ο κορυφαίος παίκτης που έχει αναδείξει η χώρα.
Σε δηλώσεις του στο TNT Sports έδειξε τον θαυμασμό του προς τον Άγγλο φορ δηλώνοντας χαρακτηριστικά «Κατά τη γνώμη μου, ο Χάρι Κέιν είναι υποψήφιος για τον τίτλο του καλύτερου Άγγλου ποδοσφαιριστή που έχει υπάρξει ποτέ».
H τοποθέτηση του παλαίμαχου αρχηγού της Λίβερπουλ και της Εθνικής Αγγλίας επιβεβαιώνει την εκπληκτική φόρμα στην οποία βρίσκεται ο 33χρονος επιθετικός, ο οποίος ως τώρα έχει πετύχει 4 φορές δίχτυα και έχει μοιράσει 5 ασιστ στη Bundesliga. Επίσης εντυπωσιακές εμφανίσεις κάνει και στο Champions League έχοντας σκοράρει 4 φορές σε 3 συμμετοχές.
🏴🐐 Steven Gerrard: “In my view, Harry Kane is arguably the best English player there’s ever been”, told TNT Sports. https://t.co/oYrQT7YKle— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.