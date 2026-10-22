Η «άρρωστη» μπαλιά του Κέιν από την περιοχή του (!) που λίγοι παρατήρησαν και πολλοί... τερματοφύλακες θα ζήλευαν
Η Μπάγερν Μονάχου αναδείχθηκε ισόπαλη με 2-2 κόντρα στην Άρσεναλ στη Γερμανία παρότι έφτασε στην ανατροπή, εν τελεί είδε τον Ράις να κλέβει τον βαθμό στο τέλος. Ωστόσο τα βλέμματα όλων ήταν προσκολλημένα στον Χάρι Κέιν.
Ο Άγγλος επιθετικός πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στους Λονδρέζους ωστόσο μία συγκεκριμένη φάση ήταν λίγοι παρατήρησαν καθώς δεν κατέληξε σε γκολ, όμως επαλήθευσε την οξυδέρκεια του διεθνή φορ.
Συγκεκριμένα, μετά από τελειωμένη φάση της Άρσεναλ, ο Κέιν είδε την κίνηση του Ντέιβις και ανέλαβε να εκτέλεση το... ελεύθερο από τη δική του εστία, βρίσκοντας εντυπωσιακά τον διεθνή ακραίο μπακ χωρίς εν τελεί να εξελιχθεί η φάση σε γκολ.
Ωστόσο ο τρόπος σκέψης και η ακρίβεια στην μπαλιά του Κέιν, ήταν κάτι που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
Harry Kane is not normal He takes GOAL KICKS now https://t.co/0IaWhr0G4h— MONTEIRÃO (@33monteirao) October 22, 2026
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