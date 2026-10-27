Κομπανί: Νέα ενημέρωση από τον βοηθό του για την κατάσταση της υγείας του

Κομπανί: Νέα ενημέρωση από τον βοηθό του για την κατάσταση της υγείας του

Νεφέλη Μπισμπίκη
kompany

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Βενσάν Κομπανί έδωσε ο βοηθός προπονητή της Μπάγερν Μονάχου, Άαρον Ντανκς.

Έντονη ανησυχία προκάλεσε η κατάρρευση του Βενσάν Κομπανί την Παρασκευή (23/10) στο προπονητικό κέντρο της Μπάγερν Μονάχου. Ο Βέλγος τεχνικός μετραφέρθηκε εγκαίρως με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, λόγω ίωσης που τον ταλαιπωρούσε αρκετές μέρες πριν το περιστατικό.

Ο 40χρονος υποβλήθηκε σε εξετάσεις και σύμφωνα με νέα ενημέρωση του βοηθού του, Άαρον Ντανκς, ο Κομπανί έχει καλή διάθεση, βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, ωστόσο, δεν μπορεί να εκτιμηθεί το πότε θα επιστρέψει στη δράση.

«Πήγα να επισκεφτώ τον Βενσάν την Δευτέρα, έχει καλή διάθεση. Η κατάστασή του φαίνεται να βελτιώνεται κάθε ημερα που περνάει και αυτό είναι πραγματικά θετικό.

Δείτε Επίσης

Οι άνθρωποι της Μπάγερν έδωσαν νέα στοιχεία για την κατάσταση του Κομπανί: «Θα παραμείνει στο νοσοκομείο για λίγες μέρες»
kompany

Δεν υπάρχουν νέες πληροφορίες σχετικά με τη διάγνωσή του ή την επιστροφή του στην εργασία. Πρέπει να τον αφήσουμε να αναρρώσει, να ξεκουραστεί και να πάρει το χρόνο του.

 

Αποφύγαμε να μιλήσουμε για τακτικές και ποδόσφαιρο. Με ρώτησε πώς τα πάνε οι παίκτες, αλλά ήταν κυρίως μια φιλική συζήτηση. Ήταν υπέροχο που τον είδα ξανά και τα είπαμε», ανέφερε.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BUNDESLIGA Τελευταία Νέα