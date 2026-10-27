Κομπανί: Νέα ενημέρωση από τον βοηθό του για την κατάσταση της υγείας του
Έντονη ανησυχία προκάλεσε η κατάρρευση του Βενσάν Κομπανί την Παρασκευή (23/10) στο προπονητικό κέντρο της Μπάγερν Μονάχου. Ο Βέλγος τεχνικός μετραφέρθηκε εγκαίρως με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, λόγω ίωσης που τον ταλαιπωρούσε αρκετές μέρες πριν το περιστατικό.
Ο 40χρονος υποβλήθηκε σε εξετάσεις και σύμφωνα με νέα ενημέρωση του βοηθού του, Άαρον Ντανκς, ο Κομπανί έχει καλή διάθεση, βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, ωστόσο, δεν μπορεί να εκτιμηθεί το πότε θα επιστρέψει στη δράση.
«Πήγα να επισκεφτώ τον Βενσάν την Δευτέρα, έχει καλή διάθεση. Η κατάστασή του φαίνεται να βελτιώνεται κάθε ημερα που περνάει και αυτό είναι πραγματικά θετικό.
Δείτε ΕπίσηςΟι άνθρωποι της Μπάγερν έδωσαν νέα στοιχεία για την κατάσταση του Κομπανί: «Θα παραμείνει στο νοσοκομείο για λίγες μέρες»
Δεν υπάρχουν νέες πληροφορίες σχετικά με τη διάγνωσή του ή την επιστροφή του στην εργασία. Πρέπει να τον αφήσουμε να αναρρώσει, να ξεκουραστεί και να πάρει το χρόνο του.
Αποφύγαμε να μιλήσουμε για τακτικές και ποδόσφαιρο. Με ρώτησε πώς τα πάνε οι παίκτες, αλλά ήταν κυρίως μια φιλική συζήτηση. Ήταν υπέροχο που τον είδα ξανά και τα είπαμε», ανέφερε.
AARON DANKS DONNE DES NOUVELLES RASSURANTES DE VINCENT KOMPANY 🇧🇪 ! L’entraîneur adjoint du Bayern : « Je suis allé rendre visite à Vince hier. IL GARDE LE MORAL ! Son état semble S’AMÉLIORER CHAQUE JOUR, c’est vraiment positif. Il n’y a AUCUNE NOUVELLE INFORMATION concernant son diagnostic ou son retour au travail. Il faut le laisser RÉCUPÉRER, SE REPOSER et PRENDRE SON TEMPS. Nous avons évité de parler tactique et football. Il m’a demandé comment allaient les joueurs, mais c’était surtout une discussion amicale. Ça m’a fait plaisir de le revoir et de prendre de ses nouvelles. » @beinsports_FR https://t.co/Tml72u74NH— Actu Foot (@ActuFoot_) October 27, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.