Ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Βενσάν Κομπανί έδωσε ο βοηθός προπονητή της Μπάγερν Μονάχου, Άαρον Ντανκς.

Έντονη ανησυχία προκάλεσε η κατάρρευση του Βενσάν Κομπανί την Παρασκευή (23/10) στο προπονητικό κέντρο της Μπάγερν Μονάχου. Ο Βέλγος τεχνικός μετραφέρθηκε εγκαίρως με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, λόγω ίωσης που τον ταλαιπωρούσε αρκετές μέρες πριν το περιστατικό.

Ο 40χρονος υποβλήθηκε σε εξετάσεις και σύμφωνα με νέα ενημέρωση του βοηθού του, Άαρον Ντανκς, ο Κομπανί έχει καλή διάθεση, βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, ωστόσο, δεν μπορεί να εκτιμηθεί το πότε θα επιστρέψει στη δράση.

«Πήγα να επισκεφτώ τον Βενσάν την Δευτέρα, έχει καλή διάθεση. Η κατάστασή του φαίνεται να βελτιώνεται κάθε ημερα που περνάει και αυτό είναι πραγματικά θετικό.

Δεν υπάρχουν νέες πληροφορίες σχετικά με τη διάγνωσή του ή την επιστροφή του στην εργασία. Πρέπει να τον αφήσουμε να αναρρώσει, να ξεκουραστεί και να πάρει το χρόνο του.

Αποφύγαμε να μιλήσουμε για τακτικές και ποδόσφαιρο. Με ρώτησε πώς τα πάνε οι παίκτες, αλλά ήταν κυρίως μια φιλική συζήτηση. Ήταν υπέροχο που τον είδα ξανά και τα είπαμε», ανέφερε.