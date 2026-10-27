Ο Χάρι Κέιν ήταν ο μεγάλος νικητής στα βραβεία της Χρυσής Μπάλας, όμως αποδείχθηκε πως ο Κιλιάν Μπαπέ βρέθηκε με τη σειρά του πολύ κοντά στην κορυφή.

Η Χρυσή Μπάλα πέρασε στα χέρια του Χάρι Κέιν! Ο Άγγλος φορ ήταν ο μεγάλος νικητής στην φανταχτερή εκδήλωση που διεξήχθη στο Λονδίνο, καθώς κατάφερε να συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους και να κατακτήσει για πρώτη φορά το βραβείο.

Το βάθρο συμπλήρωσαν με τη σειρά τους οι Κιλιάν Μπαπέ και Λαμίν Γιαμάλ από τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, με τον Γάλλο ειδικότερα να φτάνει μια ανάσα μακριά από τη νίκη!

Τα παραπάνω αποκάλυψε ο διευθυντής του «France Football», Βίνσεντ Γκαρσία, ο οποίος αποκάλυψε πως η διαφορά ψήφων ανάμεσα σε Κέιν και Μπαπέ ήταν από τις πιο οριακές στην ιστορία. Συγκεκριμένα οι δυο τους βρέθηκαν πιο κοντά ακόμα και από το δίπολο Βινίσιους - Ρόδρι πίσω στο 2024, με τη διαφορά βαθμών να υπολογίζεται σε λιγότερους από 41 βαθμούς!

«Φέτος, υπήρχαν αρκετοί σοβαροί διεκδικητές. Οι δύο επικρατέστεροι ήταν οι δύο πρώτοι, ο Χάρι Κέιν και ο Κιλιάν Μπαπέ, και η μεταξύ τους μάχη κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η διαφορά βαθμών ανάμεσα στον Κέιν και τον Μπαπέ ήταν μικρότερη από τη διαφορά ανάμεσα στον Ρόδρι και τον Βινίσιους το 2024, η οποία ήταν 41 βαθμοί. Και τότε το περιθώριο ήταν ήδη πολύ μικρό.

Η μάχη ήταν απίστευτα αμφίρροπη. Παρακολουθούσα τα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του μήνα που διεξαγόταν η ψηφοφορία. Ο Κιλιάν προηγούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά ο Χάρι Κέιν επέστρεψε δυναμικά στη διεκδίκηση και, τελικά, όλα κρίθηκαν από έναν πάρα πολύ μικρό αριθμό βαθμών» τόνισε ο Γκαρσία μετά την τελετή απονομής, κάνοντας λόγο για μια από τις αμφίρροπες «κούρσες» στην ιστορία του θεσμού.