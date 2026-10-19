Ευχάριστα είναι τα νέα αναφορικά με τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Τι είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Ντόρτμουντ και πότε αναμένεται να επιστρέψει.

Ανακούφιση υπήρξε στο στρατόπεδο της Μπορούσια Ντόρτμουντ, αναφορικά με τον τραυματισμό που υπέστη ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ουνιόν στο Βερολίνο το Σάββατο (17/10).

Ο Έλληνας άσος έφυγε με ζημιά στον δεξιό αστράγαλο στο εν λόγω παιχνίδι, έχοντας πατήσει χορτάρι για μόλις 8 λεπτά (μπήκε αλλαγή στο 62') και τα ρεπορτάζ από Γερμανία έκαναν λόγο για απουσία τουλάχιστον ενός μήνα. Ευτυχώς ωστόσο κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε και φαίνεται πως ο 18χρονος θα απουσιάσει για λιγότερο διάστημα.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Μπορούσια, Λαρς Ρίκεν, ο Καρέτσας δεν θα είναι διαθέσιμος για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Σαμπάχ (20/10) για το Champions League, ούτε για το ματς με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης το ερχόμενο Σάββατο (24/10). Έκτοτε, η κατάστασή του θα αξιολογείται συνεχώς και θα φανέι πότε ακριβώς θα επιστρέψει. Το δεδομένο ωστόσο είναι πως δεν θα απουσιάσει για ένα μήνα, όπως φοβήθηκαν οι Βεστφαλοί και μετέδιδαν τα γερμανικά ΜΜΕ τις περασμένες ημέρες.

«Δεν θα ταξιδέψει μαζί μας στο Μπακού και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ούτε απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να αξιολογούμε την κατάστασή του μέρα με τη μέρα. Για να είμαι ειλικρινής, φοβηθήκαμε για κάτι χειρότερο, αν αναλογιστεί κανείς πώς αντέδρασαν οι συμπαίκτες του και πώς αποχώρησε κουτσαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο», είπε ο Ρίκεν.