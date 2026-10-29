Καρέτσας: Πρώτη προπόνηση μετά τον τραυματισμό και αισιόδοξα μηνύματα από τον Κόβατς
Θετικά νέα έρχονται από το στρατόπεδο της Ντόρτμουντ σχετικά με την πορεία της αποθεραπείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός, ο οποίος είχε υποστεί τραυματισμό στον αστράγαλο, είχε αναγκαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης το τελευταίο διάστημα.
Ο 18χρονος Έλληνας πραγματοποίησε μετά από καιρό μέρος της προπόνησης με την ομάδα, κάνοντας σημαντικά βήματα προόδου. Ο προπονητής του, Νίκο Κόβατς, στις δηλώσεις του πριν την επικείμενη αναμέτρηση με τη Μπάγερν το Σάββατο (31/10), αναφέρθηκε στην κατάσταση του νεαρού ποδοσφαιριστή, λέγοντας μάλιστα πως θα προπονηθεί και πάλι κανονικά την Παρασκευή αν δεν προκύψει κάτι απρόοπτο.
«Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονταν τις τελευταίες εβδομάδες είναι όλοι υγιείς. Όλοι συμμετέχουν στην τελευταία προπόνηση. Ο Κώστας συμμετείχε σε περιορισμένο βαθμό, καθώς ήταν η πρώτη φορά που προπονήθηκε μαζί με την ομάδα. Το πλάνο είναι, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο πισωγύρισμα, να προπονηθεί αύριο με τους υπόλοιπους», δήλωσε συγκεκριμένα.
Niko Kovac: "The lads who have been playing over the last few weeks are all fit. Everyone is taking part in the final training session. Kostas took part to a limited extent; it was his first time training with the team. The plan is – provided there are no setbacks – for him to train with the team tomorrow." #BVB— BVB Newsblog (@bvbnewsblog) October 29, 2026
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