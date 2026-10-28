Η φανέλα πρώην Έλληνα παίκτη στην απίστευτη συλλογή του Γκιντέρ: Το story για το πώς βρέθηκε ανάμεσα σε αυτές των Μπαπέ και Γιαμάλ

Ο Ματίας Γκίντερ ανέβασε την προσωπική του συλλογή με φανέλες και ανάμεσα σε αυτές υπάρχει και μία του ΠΑΟΚ ενός πρώην Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Ουκ ολίγοι ποδοσφαιριστές έχουν δημιουργήσει τη δική τους προσωπική συλλογή με ποδοσφαιρικές φανέλες που μαζεύουν από τα παιχνίδια που παίζουν. Ο Ματίας Γκίντερ επέλεξε να φέρει στο... φως τη δική του συλλογή, στην οποία υπάρχει και ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο Γιάννης Μυστακίδης.

Ο άλλοτε εξτρέμ του ΠΑΟΚ είχε αγωνιστεί κόντρα στον Γερμανό ακραίο μπακ στο παιχνίδι του Δικεφάλου με τη Ντόρτμουντ το 2015 και στο τέλος του αγώνα είχαν ανταλλάξει φανέλες με αποτέλεσμα το όνομα του να βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά των Μπαπέ, Χάαλαντ και Γιαμάλ.

Ωστόσο υπάρχει ένα ακόμα πιο ιδιαίτερο story πίσω από αυτή τη φιλία. Ο Μυστακίδης αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στις ακαδημίες της Φράιμπουργκ και ήταν συμπαίκτης με τον διεθνή ακραίο μπακ, με αποτέλεσμα να συναντηθούν ξανά μετά από χρόνια στο συγκεκριμένο ματς, όπου ο Έλληνας εξτρέμ είχε και την ασίστ στο νικητήριο γκολ του ΠΑΟΚ μέσα στη Βεστφαλία.