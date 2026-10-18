Σύμφωνα με τα όσα κυκλοφορούν στη Γερμανία, ο τραυματισμός του Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι σχετικά σοβαρός και οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ ανησυχούν για σημαντικό διάστημα απουσίας.

Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται οι άνθρωποι της Μπορούσια Ντόρτμουντ με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, μετά τον τραυματισμό που υπέστη ο Έλληνας άσος το απόγευμα του Σαββάτου (17/10).

Ο 18χρονος winger πέρασε ως αλλαγή στο εκτός έδρας παιχνίδι των Βεστφαλών με την Ουνιόν Βερολίνου στο 62ο λεπτό, όμως η παρουσία του δεν κράτησε περισσότερα από 8 λεπτά, αφού στο 70' αποχώρησε υποβασταζόμενος, έπειτα από πρόβλημα που αποκόμισε στον δεξιό αστράγαλο.

Πλέον και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από τη Γερμανία, ο Καρέτσας πρόκειται να μείνει εκτός δράσης για σχεδόν ένα μήνα, κάτι που αυτομάτως σημαίνει πως θα χάσει και τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League με Ολλανδία (13/11) και Σερβία (16/10). Περισσότερες εξελίξεις ωστόσο θα υπάρξουν τις επόμενες ώρες, καθώς θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Αν τα εν λόγω δημοσιεύματα επιβεβαιωθούν, τότε ο νεαρός μεσοεπιθετικός θα χάσει τα ματς της Μπορούσια με Σαμπάχ (20/10), Άιντραχτ Φρανκφούρτης (24/10), Βέρντερ (27/10), Μπάγερν Μονάχου (31/10), Μπέτις (4/11) και Έλβερσμπεργκ (7/11).