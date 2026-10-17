Την πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμού του Κωνσταντίνου Καρέτσα έδωσε ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, ο οποίος εξήγησε πως ο Έλληνας διεθνής έχει ενοχλήσεις στον αστράγαλο.

Νέο πρόβλημα με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στη Ντόρτμουντ. Ο Έλληνας διεθνής αναγκάστηκε να αποχωρήσει ως αλλαγή μόλις οκτώ λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο στο ματς με την Ουνιόν Βερολίνου, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την προηγούμενη ταλαιπωρία με το κυκλοφορικό του σύστημα που τον είχε κρατήσει στα «πιτς».

Αυτή τη φορά, ωστόσο, πρόκειται για τραυματισμό στο πόδι, με τον αθλητικό διευθυντή των Βεστφαλών, Όλε Μπουκ, να μιλάει ενώπιον των δημοσιογράφων μετά το τέλος του αγώνα και να εξηγεί την κατάστασή του. Όπως τόνισε, ο Καρέτσας έχει χτυπήσει στον αστράγαλο και δεν αισθάνεται καλά, όμως το μέγεθος του προβλήματος θα διαπιστωθεί μόνο μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

«Πρόκειται για τραυματισμό στον αστράγαλο, του γύρισε ο αστράγαλος», εξήγησε ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στη μικτή ζώνη μετά το τέλος του αγώνα.

«Το πάτημα του αντιπάλου στο πόδι του ήταν περιττό, καθώς είχε προηγηθεί μια λανθασμένη απόφαση σε εκτέλεση πλάγιου άουτ. Και όλη αυτή η κατάσταση δεν θα έπρεπε να είχε εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Αυτή τη στιγμή δεν αισθάνεται καλά» συμπλήρωσε.