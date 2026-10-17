Καρέτσας: Μπήκε αλλαγή και αποχώρησε σε λίγα λεπτά υποβασταζόμενος
Δεν λέει να βρει ησυχία ο Κωνσταντίνος Καρέτσας... Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μπήκε ως αλλαγή στο εκτός έδρας ματς της Ντόρτμουντ με την Ουνιόν Βερολίνου για την Bunesliga στο 62' αλλά μέσα σε οκτώ λεπτά αναγκάστηκε να αποχωρήσει, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα τραυματισμού!
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε στον δεξιό αστράγαλο και βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο υποβασταζόμενος, βυθίζοντας ξανά στην ανησυχία στους Βεστφαλούς, καθώς μόλις την προηγούμενο μήνα είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα...
70' | A forced substitution as Kos picks up an injury moments after entering the match. 😕 ➡️ Albert ⬅️ Karetsas #FCUBVB 0-0— Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 17, 2026
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