Ντόρτμουντ: Ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με τον Κόβατς
Σε μία κίνηση που σφραγίζει τη σταθερότητα και το μακροπρόθεσμο πλάνο της ομάδας προχώρησε η Ντόρτμουντ των Κωνσταντίνου Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια, ανακοινώνοντας την επέκταση της συνεργασίας με τον Νίκο Κόβατς.
Ο 54χρονος Κροάτης τεχνικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο που τον κρατά στο «Signal Iduna Park» μέχρι τις 30 Ιουνίου 2029. Η διοίκηση της ομάδας επιβράβευσε έτσι την επιτυχημένη πορεία του Κόβατς και το έργο του στον πάγκο, δείχνοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του για τα επόμενα χρόνια και στοχεύοντας στη διατήρηση του κλαμπ στη κορυφή του γερμανικού ποδοσφαίρου.
Μάλιστα με αυτή την εξέλιξη, ο Κόβατς θα συνεχίσει να προπονεί τα δύο μεγάλα ελληνικά ταλέντα της ομάδας, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον Γιάννη Κωνσταντέλια που αποκτήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι.
📝 Der Trainer verlängert! Borussia Dortmund und Cheftrainer Niko Kovac setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Der 54-Jährige hat am heutigen Dienstag einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterzeichnet. 🤝 Zur ganzen Meldung: 📒 https://t.co/7E5SRvvWuV https://t.co/7MtzRA4c0x— Borussia Dortmund (@BVB) October 13, 2026
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