Ο Νίκο Σλότερμπεκ δεν υπολογίζεται από τον Γιούργκεν Κλοπ για τα ματς με Ελλάδα και Σερβία.

Η Γερμανία δέχθηκε νέο πλήγμα και μετά τον αρχηγό της Τζόσουα Κίμιχ θα έχει μία ακόμα σημαντική απουσία για το ματς με την Ελλάδα την Κυριακή στην Τούμπα, αλλά και για το αυριανό με τη Σερβία.

Ο 26χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ της Ντόρτμουντ Νίκο Σλότερμπεκ αποχώρησε από την προπόνηση. Έπεσε στο έδαφος στη διάρκεια της προθέρμανσης κι εξετάστηκε από το ιατρικό τιμ, όπου επικεφαλής είναι ο Δρ. Γιόχεν Χάνε.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει διάστρεμμα. Έναν τραυματισμό παρόμοιο με αυτόν που είχε στον αστράγαλο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Οι Γερμανοί, λοιπόν, αναφέρουν ότι μετά το πρόβλημα στους συνδέσμους ο Σλότερμπεκ έφυγε από την αποστολή κι έτσι δεν θ' αγωνιστεί κόντρα στη γαλανόλευκη, αλλά κι εναντίον της Σερβίας.

Να θυμίσουμε ότι εκτός για τα παιχνίδια με Σερβία και Ελλάδα θα μείνει και ο αρχηγός Τζόσουα Κίμιχ, αφού ο Κλοπ αποφάσισε να τον αφήσει εκτός, στο πλαίσιο του ροτέισον που θα κάνει ο Κλοπ για να τσεκάρει το ρόστερ του.

⚠️ ATENÇÃO! Nico Schlotterbeck sofreu uma lesão no tornozelo e desfalcará a Alemanha nos jogos contra Sérvia e Grécia!



A lesão aconteceu durante uma atividade competitiva no aquecimento do último treino em Herzogenaurach. O zagueiro de 26 anos perdeu o controle da bola durante… pic.twitter.com/T3U8dtvvBx — Bundesliga Insider (@BundesInsider) September 30, 2026



