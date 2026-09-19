Ντόρτμουντ: Με Καρέτσα η προαναγγελία για τον αγώνα με τη Στουτγκάρδη
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας άφησε πίσω του το επεισόδιο στην πρεμιέρα του Champions League κι επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις της Ντόρτμουντ μέσα στην εβδομάδα, με στόχο να μπει και πάλι άμεσα σε αγωνιστικούς ρυθμούς.
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε τρομάξει άπαντες στη Βεστφαλία όταν ξάπλωσε στο χορτάρι κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ με πρόβλημα αδιαθεσίας, κινητοποιώντας άμεσα το ιατρικό επιτελείο της ομάδας που τον μετέφερε εκτός γηπέδου με φορείο.
Σε ανακοίνωση που ακολούθησε, η Ντόρτμουντ έκανε λόγο για θέματα στην κυκλοφορία του αίματος και συμπλήρωσε πως ο Καρέτσας θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για τη διαπίστωση του προβλήματος, οι οποίες ωστόσο βγήκαν καθαρές.
Κι αφού έλειψε προληπτικά από τον προηγούμενο αγώνα της ομάδας του απέναντι στην Πάντερμπορν, ο 18χρονος φαίνεται πως είναι έτοιμος να φορέσει και πάλι τα ποδοσφαιρικά εξάταπα.
Η Ντόρτμουντ μάλιστα φρόντισε να κλείσει το μάτι σχετικά με τη διαθεσιμότητά του και ανάρτησε την προαναγγελία για τον επικείμενο αγώνα απέναντι στη Στουτγκάρδη (19/9) με φωτογραφία του Καρέτσα, ο οποίος έχει καταφέρει να κερδίσει την αγάπη του Βεστφάλεν από τα πρώτα του ματς στη Γερμανία.
⚫️ 𝑴𝑨𝑻𝑪𝑯𝑫𝑨𝒀 in Stuttgart! 🔥— Borussia Dortmund (@BVB) September 19, 2026
🆚 @VfB
⏰ 18:30 Uhr
📍Stuttgart
🏆 @Bundesliga_DE | Spieltag 4
🍿 @SkySportDE
#️⃣ #VFBBVB pic.twitter.com/4AxdI19ai6
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