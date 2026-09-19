Με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να φιγουράρει στην ανάρτηση δημοσιεύτηκε η προαναγγελία της Ντόρτμουντ για τον επικείμενο αγώνα απέναντι στη Στουτγκάρδη.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας άφησε πίσω του το επεισόδιο στην πρεμιέρα του Champions League κι επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις της Ντόρτμουντ μέσα στην εβδομάδα, με στόχο να μπει και πάλι άμεσα σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε τρομάξει άπαντες στη Βεστφαλία όταν ξάπλωσε στο χορτάρι κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ με πρόβλημα αδιαθεσίας, κινητοποιώντας άμεσα το ιατρικό επιτελείο της ομάδας που τον μετέφερε εκτός γηπέδου με φορείο.

Σε ανακοίνωση που ακολούθησε, η Ντόρτμουντ έκανε λόγο για θέματα στην κυκλοφορία του αίματος και συμπλήρωσε πως ο Καρέτσας θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για τη διαπίστωση του προβλήματος, οι οποίες ωστόσο βγήκαν καθαρές.

Κι αφού έλειψε προληπτικά από τον προηγούμενο αγώνα της ομάδας του απέναντι στην Πάντερμπορν, ο 18χρονος φαίνεται πως είναι έτοιμος να φορέσει και πάλι τα ποδοσφαιρικά εξάταπα.

Η Ντόρτμουντ μάλιστα φρόντισε να κλείσει το μάτι σχετικά με τη διαθεσιμότητά του και ανάρτησε την προαναγγελία για τον επικείμενο αγώνα απέναντι στη Στουτγκάρδη (19/9) με φωτογραφία του Καρέτσα, ο οποίος έχει καταφέρει να κερδίσει την αγάπη του Βεστφάλεν από τα πρώτα του ματς στη Γερμανία.