Η Ντόρτμουντ πέρασε από το Μπακού, η Σλάβια... πάγωσε τη Φενέρ!

H Ντόρτμουντ πέρασε νικηφόρα από το Αζερμπαϊτζάν επικρατώντας 2-1 της Σαμπάχ, ενώ η Σλάβια... σόκαρε στο 90' τη Φενέρ και πήρε τον πρώτο βαθμό (2-2).

Ούτε στην 3η στροφή ήρθε η νίκη για τη Φενέρμπαχτσε, η οποία παραχώρησε ισοπαλία 2-2. Τι και αν οι Τούρκοι βρέθηκαν μπροστά με δυο τέρματα, οι Τσέχοι αντέδρασαν και έφτασαν στην ανατροπή. Στην 25η θέση η Φενέρ, πρώτος βαθμός για Σλάβια.

Εντυπωσιακό το ξεκίνημα της Φενέρμπαχτσε, αφού στα πρώτα έντεκα λεπτά πήρε προβάδισμα δυο τερμάτων. Στο 4' ο Αϊντίν άνοιξε το σκορ, ενώ στο 11' ο Γκρίνγουντ με ιδανικό τελείωμα σημείωσε το 2-0. Η αντίδραση της Σλάβια ήταν άμεση και στο 15ο λεπτό ο Πρόβοντ μείωσε σε 2-1. Οι Τσέχοι ισορρόπησαν έγιναν επικίνδυνοι και είχαν τις στιγμές τους. Στην επανάληψη, ο ρυθμός έγινε πιο γρήγορος, οι δυο ομάδες είχαν ευκαιρίες, με τον Λουκάκου, αλλά και τον Πρόβοντ να μην καταφέρνουν να σκοράρουν. Η Σλάβια πίεσε στα τελευταία λεπτά και στο 90' ήρθε το σοκ για τους Τούρκους. Ο Αγιάοσι έκανε τη σέντρα και ο Κάτσορ με προβολή νίκησε τον Εντερσον. Το τελευταίο σφύριγμα είχε έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς της Φενέρ που είδαν την ομάδα τους να μένει πίσω στη μάχη της πρόκρισης.

Σαμπάχ - Ντόρτμουντ 1-2

Επιστροφή στις νίκες για τη Ντόρτμουντ, η οποία μπορεί να παιδεύτηκε στο Αζερμπαϊτζάν απέναντι στην Σαμπάχ, αλλά στο τέλος κατάφερε να τη λυγίσει με 2-1 και να φτάσει τους έξι βαθμούς. Με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο, οι Βεστφαλοί άνοιξαν το σκορ μόλις στο 10΄με πλασέ του Γκιρασί από κοντά.

Οι γηπεδούχοι ωστόσο δεν πτοήθηκαν και ισοφάρισαν στο 39΄με τον ΜακΆρθι για το 1-1. Οι φιλοξενούμενοι πάντως βρήκαν το γκολ της νίκης νωρίς στο β΄μέρος και πάλι με σκόρερ τον Γκιρασί. Στο 53΄συγκεκριμένα ο Φερμάν έβγαλε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, με τον Γκιρασί να πιάνει το εντυπωσιακό βολέ και να στέλνει τη μπάλα στο πλεκτό για να υπογράψει την απόδραση των Γερμανών.