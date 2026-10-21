Γερμανικά δημοσιεύματα αποκάλυψαν πως η διοίκηση της Ντόρτμουντ απαγόρευσε στους παίκτες της να κάνουν ντουζ στα αποδυτήρια της Σαμπάχ, λόγω του κινδύνου εμφάνισης της νόσου των Λεγεωνάριων.

Η Ντόρτμουντ ταξίδεψε χθες (20/10) στο Μπακού για να αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Αζερμπαϊτζάν, Σαμπάχ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και επικράτησε με 2-1, πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη της σε τρια ματς στη φετινή κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ωστόσο οι Βεστφαλοί επέστρεψαν γρήγορα στο ξενοδοχείο τους, ιδρωμένοι ακόμα και φορώντας τις εμφανίσεις τους. Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα «Bild», η διοίκηση του συλλόγου ζήτησε από την αποστολή να αποφύγει τα ντους στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μπακού, λόγω ύποπτου κρούσματος της νόσου των Λεγεωνάριων, ενός βακτηρίου που προκαλεί σοβαρή πνευμονική λοίμωξη και το οποίο προκαλείται από την αβέβαιη κατάσταση των σωλήνων ύδρευσης.

«Ούτε εμείς κάναμε ντους εδώ μετά την προπόνηση χθες (Δευτέρα (19/10). Μας είπαν να μην κάνουμε ντους εδώ, αλλά στο ξενοδοχείο. Εξ ου και η γρήγορη επιστροφή μας στο ξενοδοχείο», σχολίασε ο προπονητής των Γερμανών, Νίκο Κόβατς.

«Βρήκα τα ντους του ξενοδοχείου λίγο πιο ωραία. Μπορείτε να φανταστείτε γιατί το λέω αυτό. Τα ντους εδώ δεν είναι και τόσο καλά», πρόσθεσε ο αθλητικός διευθυντής της Μπορούσια, Νιλς-Όλε Μπουκ.

Ωστόσο, τίποτα το οπτικά εντυπωσιακό δεν φαινόταν να είναι το πρόβλημα στις διάφορες φωτογραφίες των αποδυτηρίων του σταδίου του Μπακού που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, ενώ και οι ίδιοι οι παίκτες της Σαμπάχ επιβεβαίωσαν πως δεν υπάρχει τίποτα επίφοβο στις σωληνώσεις του γηπέδου.

😳 El surrealista motivo por el que los jugadores del Dortmund se marcharon sin ducharse del estadio del Sabah https://t.co/9FNXHNza4g — ElDesmarque (@eldesmarque) October 21, 2026

«Δεν ξέρω πού βρίσκεται το πρόβλημα. Δεν θέλω να κατηγορήσω την Μπουρούσια για τίποτα. Κάναμε ντους εκεί την περασμένη εβδομάδα πριν από τον αγώνα με τη Σλάβια Πράγας. Τα ντους είναι υπέροχα και δεν είναι κρύο νερό», δήλωσε στο Sky Sports Germany ο Γερμανός εξτρέμ των Αζέρων, Τζόι-Λανς Μίκελς.