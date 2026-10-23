Καρέτσας: Όσα δήλωσε ο Κόβατς για την κατάσταση του Έλληνα διεθνή
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται εκτός προπονήσεων με τους Βεστφαλούς, καθώς είχε τραυματιστεί στον αστράγαλο στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με την Ουνιόν Βερολίνου. Μάλιστα, ο νεαρός Έλληνας διεθνής είχε αποχωρήσει μόλις οκτώ λεπτά από την είσοδό του στο ματς.
Ο προπονητής της ομάδας, Νίκο Κόβατς, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ματς με τη Άιντραχτ Φρανκφούρτης (24/10) για τη Bundesliga, μίλησε τόσο για την κατάσταση της ομάδας, όσο και για αυτή του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ενημερώνοντας πως δεν έχει επιστρέψει στο κανονικό πρόγραμμα.
«Μέχρι στιγμής, όλα καλά. Όλοι οι ποδοσφαιριστές συμμετείχαν στην προπόνηση, εκτός από τον Κώστα και τον Κάουα. Ο Κάουα αντιμετώπισε κάποιες μικρές μυϊκές ενοχλήσεις. Όλοι οι υπόλοιποι είναι έτοιμοι να αγωνιστούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Niko Kovac: "So far, so good. All the lads were at training, apart from Kosta and Kaua. Kaua had some minor muscle problems. Everyone else is ready to play." #BVB https://t.co/9TlEGWiZ6k— BVB Newsblog (@bvbnewsblog) October 23, 2026
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