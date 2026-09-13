Η Μπάγερν τα χρειάστηκε στην έδρα της Έλβερσμπεργκ, αλλά πήρε τη νίκη με 2-1 κι επέστρεψε στις επιτυχίες. Εντυπωσιακή η Λειψία, ξέσπασε με πεντάρα στο Αμβούργο.

Η Μπάγερν θέλει να καταστήσει την λευκή ισοπαλία απέναντι στη Σάλκε ως απλώς μια κακή παρένθεση κι επέστρεψε στον ίδιο δρόμο, με απόδραση από την έδρα της Έλβερσμπεργκ. Αν και οι Βαυαροί ίσως να παιδεύτηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο, τελικά πήραν τη νίκη με 2-1 κι άφησαν πίσω τους τη γκέλα απέναντι στους Βασιλικούς Μπλε.

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί ευτύχησε πάντως να προηγηθεί σχετικά νωρίς στο ματς, όταν στο 26΄ο Σαϊμπαρί έκανε την παράλληλη μπαλιά στο δεύτερο δοκάρι και ο Καρλ σκόραρε σε κενό τέρμα για να δώσει το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Οι γηπεδούχοι ωστόσο δεν παράτησαν το ματς, έριξαν προειδοποιητική βολή με ακυρωθέν γκολ στο 44΄και τελικά έφτασαν στην ισοφάριση στο 61΄με τρομερό curler του Κρατενμάχερ στο «παραθυράκι». Δέκα λεπτά αργότερα πάντως, οι Βαυαροί βρήκαν τη λύση με τον Κέιν, ο οποίος σκόραρε με τρομερό τελείωμα από δύσκολη θέση στην κλειστή γωνία για να ανοίξει λογαριασμό στη φετινή Bundesliga και να ξεκλειδώσει το τρίποντο για τη Μπάγερν.

Ξέσπασε με πεντάρα η Λειψία

Εντυπωσιακή νίκη πανηγύρισε η Λειψία, η οποία διέλυσε με 5-0 το Αμβούργο κι άφησε πίσω την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης. Οι γηπεδούχοι έστρωσαν τα θεμέλια νίκης με δυο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, όταν οι Γκομίς (17΄) και Νούσα (28΄) έγραψαν το 2-0. Στο 72΄ήταν η σειρά του Ορμπάν για να βρει δίχτυα, προτού ακολουθήσουν ακόμα δυο γκολ από τους Ενκουνκού (74΄) και Καρντόσο (77΄) εντός τριών λεπτών για το τελικό αποτέλεσμα.