Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ολοκλήρωσε ένα μεγάλο κύκλο εξετάσεων και πλέον είναι στο χέρι του Κόβατς το πότε θα επιστρέψει στη δράση.

Τέλος καλό, όλα καλά με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα μετά τα όσα έγιναν στο παιχνίδι του Champions League κόντρα στη Βίγιαρεαλ, όταν άπαντες είδαν τον 19χρονο μεσοεπιθετικό να αποχωρεί με φορείο από το γήπεδο χωρίς να έχει πρόβλημα τραυματισμού.

Ο ίδιος διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και έμεινε για δύο 24ωρα προκειμένου να προβεί σε εξονυχιστικές εξετάσεις για το τι προκάλεσε αυτό το πρόβλημα. Εν τέλει, άπαντες στη Ντόρτμουντ διαβεβαίωσαν ότι ο ποδοσφαιριστής είναι εξαιρετικά στην υγεία του και πώς είναι έτοιμος να επιστρέψει στα γήπεδα.

Ο Έλληνας παίκτης ήταν στις εξέδρες του Signal Iduna Park για το ματς κόντρα στην Πάντεμπορν ενώ γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της Γκενκ όταν έκανε τη σέντρα στον αγώνα με τη Γάνδη.

Πλέον ο ίδιος έχει επιστρέψει στη δράση και άπαντες μετρούν αντίστροφα για να αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα των Βεστφαλών. Ο Νίκο Κόβατς ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο της επιστροφής του Καρέτσα.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός θα μπει σε ρυθμούς προπονήσεων και ανάλογα με την κατάσταση του παίκτη που θα παρακολουθείται καθημερινά, θα φανεί και το πότε είναι 100% έτοιμος για να γυρίσει. Πρώτος στόχος είναι η Στουτγκάρδη το ερχόμενο Σάββατο (19/09) ενώ φαίνεται πως θα δώσει κανονικά το παρών στα ματς της Εθνικής Ελλάδος.