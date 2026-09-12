Ντόρτμουντ: Είδε από κοντά τη νίκη με Πάντερμπορν ο Καρέτσας
Μετά την περιπέτεια με την υγεία του, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν μπορούσε να αγωνιστεί με την Ντόρτμουντ ενάντια στην Πάντερμπορν όμως βρέθηκε στο Ζίγκναλ Ιντούνα Παρκ ως θεατής και είδε από κοντά την ομάδα του να επικρατεί 3-0. «Ο μεγαλύτερος υποστηρικτής σήμερα», ανέφερε η σχετική λεζάντα στη δημοσίευση που έκαναν οι Βεστφαλοί, με φωτογραφία όπου διακρίνεται ο Έλληνας μεσοεπιθετικός στην κερκίδα.
Biggest supporter today 🖤💛 pic.twitter.com/yd3947eXr1— Borussia Dortmund (@BVB) September 12, 2026
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