Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παρακολούθησε δια ζώσης την αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με την Πάντερμπορν.

Μετά την περιπέτεια με την υγεία του, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν μπορούσε να αγωνιστεί με την Ντόρτμουντ ενάντια στην Πάντερμπορν όμως βρέθηκε στο Ζίγκναλ Ιντούνα Παρκ ως θεατής και είδε από κοντά την ομάδα του να επικρατεί 3-0. «Ο μεγαλύτερος υποστηρικτής σήμερα», ανέφερε η σχετική λεζάντα στη δημοσίευση που έκαναν οι Βεστφαλοί, με φωτογραφία όπου διακρίνεται ο Έλληνας μεσοεπιθετικός στην κερκίδα.