Πήρε εξιτήριο ο Καρέτσας: Η ατάκα της μητέρας του για τις εξετάσεις

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο αφού έκανε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις μετά την αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Βίγιαρεαλ.

Όλοι... πάγωσαν όταν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου κόντρα στη Βίγιαρεαλ, έκατσε στο έδαφος και βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο. Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξειδικευμένες εξετάσεις ώστε να φανεί τι προκάλεσε αυτή τη ζαλάδα.

Σας είχαμε ενημερώσει στο Gazzetta ότι οι πρώτες εκτιμήσεις έδειξαν ότι πρόκειται για αφυδάτωση και αυτό δημιούργησε δυσφορία στον Έλληνα μεσοεπιθετικό, με τον ίδιο να μένει στο νοσοκομείο για να γίνουν αναλυτικές εξετάσεις και να αποκλειστεί κάθε πιθανό σενάριο.

Εν τέλει ο διεθνής ποδοσφαιριστής πήρε το εξιτήριο την Πέμπτη (10/09) και η μητέρα του, Ειρήνη παραχώρησε δηλώσεις σε βελγικά ΜΜΕ για την κατάσταση του γιου της: «Τα προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος φαίνεται πως προκλήθηκαν από αφυδάτωση. Ο Κωνσταντίνος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, κάτι που αποτελεί τεράστια ανακούφιση. Στον σύλλογο είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και θέλουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, πραγματοποιώντας διάφορες εξετάσεις, ώστε να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο».

Να θυμίσουμε ότι στο πλάι του βρέθηκε σύσσωμη η Ντόρτμουντ όλες αυτές τις μέρες όπως και οι γονείς του που στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του.