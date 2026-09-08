Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας περνά σήμερα την πόρτα του χειρουργείου στο Μόναχο για την αποκατάσταση της ρήξης πρόσθιου χιαστού, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

Η μεγάλη και δύσκολη διαδρομή της επιστροφής αρχίζει σήμερα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ θα υποβληθεί το πρωί σε χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο, προκειμένου να αποκατασταθεί η ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο που υπέστη στο πρώτο παιχνίδι του στην Bundesliga.

Ένα ντεμπούτο που μέσα σε λίγα λεπτά πέρασε από το όνειρο στον εφιάλτη.

Ο Κωνσταντέλιας είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στο Αμβούργο και είχε προλάβει να πετύχει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της νέας ομάδας του, πριν τραυματιστεί στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

Οι εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τους χειρότερους φόβους, με την Ντόρτμουντ να ανακοινώνει επίσημα τη ρήξη χιαστού και την πολύμηνη απουσία του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Για τον Κωνσταντέλια αρχίζει σήμερα στο Μόναχο η πιο δύσκολη δοκιμασία της μέχρι τώρα καριέρας του. Και το πρώτο βήμα στον μακρύ δρόμο της επιστροφής.

Στη δύσκολη σημερινή ημέρα ο «Ντέλιας» δεν είναι μόνος. Στο πλευρό του βρίσκονται η σύζυγός του Χριστίνα και οι γονείς του, Βασίλης και Λένα, οι οποίοι ταξίδεψαν στη Γερμανία για να είναι μαζί του τόσο στην επέμβαση όσο και στις πρώτες ημέρες μετά το χειρουργείο. Από την πρώτη στιγμή είναι δίπλα του και ο μάνατζερ του, Λεωνίδας Αθανασούλας.

Οι πρώτες 15-20 ημέρες στη Γερμανία και μετά Θεσσαλονίκη

Το πρώτο στάδιο της αποκατάστασης θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία και θα διαρκέσει περίπου δύο με τρεις εβδομάδες, διάστημα στο οποίο το ιατρικό επιτελείο της Μπορούσια θα παρακολουθεί στενά την κατάσταση του γονάτου και την πορεία του Κωνσταντέλια μετά την επέμβαση.

Στη συνέχεια, προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Έλληνας διεθνής αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συνεχίσει εκεί το βασικό στάδιο της αποθεραπείας του.

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης μόνο τυχαία δεν είναι. Ο Κωνσταντέλιας θα μπορέσει να δουλέψει για ένα σημαντικό διάστημα σε ένα πολύ πιο οικείο περιβάλλον, κοντά στην οικογένεια και στους ανθρώπους του, κάτι που θεωρείται σημαντικό και για την ψυχολογία του στη μακρά περίοδο που ακολουθεί.

Μάλιστα, μαζί του στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν άνθρωποι από το ιατρικό επιτελείο της Μπορούσια Ντόρτμουντ, οι οποίοι θα επιβλέπουν το πρόγραμμα αποθεραπείας και θα παρακολουθούν καθημερινά την εξέλιξή του.

Ο μακρύς δρόμος της επιστροφής

Στη Γερμανία έχουν ήδη αρχίσει οι πρώτες εκτιμήσεις για το πότε θα μπορέσει ο Κωνσταντέλιας να επιστρέψει στη δράση. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για διάστημα πέντε έως έξι μηνών, εφόσον φυσικά όλα κυλήσουν ομαλά στα διαφορετικά στάδια της αποκατάστασης.

Στην Ντόρτμουντ, πάντως, δεν υπάρχει καμία διάθεση να μπει πίεση ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στον 23χρονο. Από την πρώτη στιγμή οι άνθρωποι του γερμανικού συλλόγου έχουν ξεκαθαρίσει ότι προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση του ποδοσφαιριστή και όχι μία βιαστική επιστροφή στα γήπεδα.