Καρέτσας σε Κωνσταντέλια: «Θα επιστρέψεις πιο δυνατός»

Καρέτσας σε Κωνσταντέλια: «Θα επιστρέψεις πιο δυνατός»

Νότης Χάλαρης
Καρέτσας σε Κωνσταντέλια: «Θα επιστρέψεις πιο δυνατός»

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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον Γιάννη Κωνσταντέλια που ήταν ο μεγάλος άτυχος της βραδιάς για τη Ντόρτμουντ.

Με μεγάλη αγωνία αναμένουν όλοι τις απαντήσεις από τις εξετάσεις του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με τη Ντόρτμουντ για την πρεμιέρα της Bundesliga κόντρα στο Αμβούργο.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε πάνω στη φάση και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να... παγώσει τους πάντες και τους περισσότερους να φοβούνται για τα χειρότερα αλλά χωρίς κάτι σίγουρο. Ο συμπατριώτης τους, Κωνσταντίνος Καρέτσας, ανέβασε σχετικό story για εκείνον.

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός ευχήθηκε στον Κωνσταντέλια να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός στη δράση, γράφοντας: «Θα επιστρέψεις πιο δυνατός αδερφέ μου».

αρσ

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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