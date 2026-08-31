Ο τεχνικός της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, κλήθηκε να σχολιάσει τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, λέγοντας πως πιστεύει ότι θα γυρίσει πιο δυνατός.

Σε ρυθμούς Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά όχι για καλό λόγο κινούνται άπαντες στο στρατόπεδο της Μπορούσια Ντόρτμουντ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο παιχνίδι -που σκόραρε- με το Αμβούργο.

Ο Έλληνας «μάγος» στάθηκε άτυχος καθώς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και φυσικά θα μείνει μακριά από τα γήπεδα για αρκετό χρονικό διάστημα, με το όλο συμβάν να έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τη μεταγραφή του στους Βεστφαλούς και στο ντεμπούτο του στη γερμανική λίγκα.

Ενώ η Μπορούσια ετοιμάζεται για το παιχνίδι Κυπέλλου με το Αμβούργο-Άιμσμπιτελ (1/9), ο τεχνικός των «κίτρινων», Νίκο Κόβατς, κλήθηκε να αναφερθεί στην ατυχία του Ντέλια. Τόνισε πως ο άλλοτε άσος του ΠΑΟΚ έχει απογοητευτεί, όμως είναι πεπεισμένος ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός.

«Ο Γιάννης υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Η υπόλοιπη ομάδα τα πήγε καλά στον αγώνα με το Αμβούργο. Δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Γι' αυτό θα ήταν παράτολμο να κάνουμε προβλέψεις σε αυτό το στάδιο.

Ο παίκτης είναι απογοητευμένος. Ωστόσο, είναι πεπεισμένος ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός.Η ζωή συνεχίζεται. Όταν επιστρέψει, θα είναι ο παλιός του εαυτός – και ακόμα καλύτερος».