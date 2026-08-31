Κωνσταντέλιας: Τα λόγια του Νίκο Κόβατς μετά τον τραυματισμό του Έλληνα άσου
Σε ρυθμούς Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά όχι για καλό λόγο κινούνται άπαντες στο στρατόπεδο της Μπορούσια Ντόρτμουντ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο παιχνίδι -που σκόραρε- με το Αμβούργο.
Ο Έλληνας «μάγος» στάθηκε άτυχος καθώς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και φυσικά θα μείνει μακριά από τα γήπεδα για αρκετό χρονικό διάστημα, με το όλο συμβάν να έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τη μεταγραφή του στους Βεστφαλούς και στο ντεμπούτο του στη γερμανική λίγκα.
Ενώ η Μπορούσια ετοιμάζεται για το παιχνίδι Κυπέλλου με το Αμβούργο-Άιμσμπιτελ (1/9), ο τεχνικός των «κίτρινων», Νίκο Κόβατς, κλήθηκε να αναφερθεί στην ατυχία του Ντέλια. Τόνισε πως ο άλλοτε άσος του ΠΑΟΚ έχει απογοητευτεί, όμως είναι πεπεισμένος ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός.
«Ο Γιάννης υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Η υπόλοιπη ομάδα τα πήγε καλά στον αγώνα με το Αμβούργο. Δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Γι' αυτό θα ήταν παράτολμο να κάνουμε προβλέψεις σε αυτό το στάδιο.
Ο παίκτης είναι απογοητευμένος. Ωστόσο, είναι πεπεισμένος ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός.Η ζωή συνεχίζεται. Όταν επιστρέψει, θα είναι ο παλιός του εαυτός – και ακόμα καλύτερος».
Niko Kovac:— BVB Newsblog (@bvbnewsblog) August 31, 2026
"Giannis has suffered a serious injury. The rest of the team came through the match against HSV well.
[...] We cannot make any predictions. We’ll have to wait and see what happens during the surgery. That’s why it would be presumptuous to make any predictions at… pic.twitter.com/hdrKVqOcvm
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.