Μέσω ενός βίντεο στα social media, η Μπορούσια Ντόρτμουντ θέλησε να σταθεί στο πλάι του άτυχου Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ σε επίπεδο Bundesliga έχει προκαλέσει τρομερή συγκίνηση σε Ελλάδα και Γερμανία.

Ο Έλληνας «μάγος» υπέστη ρήξη χιαστού στο παιχνίδι με το Αμβούργο (2-0), στο οποίο μάλιστα βρήκε και τον δρόμο προς τα δίχτυα, με αποτέλεσμα να είναι πλέον στα πιτς και το διάστημα της απουσίας του να εκτιμάται σε αρκετούς μήνες, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο σοβαρούς τραυματισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό οι Βεστφαλοί θέλησαν, μέσω ενός βίντεο στα social media να... γλυκάνουν τον Ντέλια, αναφέροντας στη λεζάντα πως «Έδειξες ότι είσαι παικταράς και θα το δείξεις ξανά! Πάμε, Γιάννη!».

Στα σχόλια υπάρχει η αμέριστη στήριξη και μηνύματα αγάπης από φίλους της Μπορούσια, ενώ το βίντεο παρουσιάζει στιγμές μαγείας του 23χρονου με τα κίτρινα.