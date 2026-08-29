Κωνσταντέλιας: Τι είπε για τον τραυματισμό ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ
Έντονη ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Ντόρτμουντ, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να σκοράρει στο ντεμπούτο του στην Bundesliga αλλά λίγο αργότερα να αποχωρεί τραυματίας, με τους Βεστφαλούς να ανησυχούν ότι ενδέχεται να υπάρχει ζημιά στο γόνατο.
Μιλώντας μετά την αναμέτρηση, ο αθλητικός διευθυντής της Μπορούσια, Όλε Μπουκ, έκανε δηλώσεις και αναφέρθηκε στον προβληματισμό και την αγωνία των ανθρώπων του κλαμπ για την κατάσταση του 23χρονου μεσοεπιθετικού.
«Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σήμερα αλλά σίγουρα ανησυχούμε για έναν σοβαρό τραυματισμό. Τώρα θα ξεκινήσουν οι διαγνωστικές εξετάσεις. Όλοι ελπίζουμε για το καλύτερο, φυσικά, αλλά είμαστε και ανήσυχοι. Ο προβληματισμός μας είναι αυτός (σ.σ. μία πιθανή ρήξη χιαστού)», ανέφερε.
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