Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε το 2-0 για την Ντόρτμουντ ενάντια στο Αμβούργο με σουτ μέσα από την περιοχή.

Μετά την ασίστ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, το γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια! Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός άνοιξε λογαριασμό με την Ντόρτμουντ, καθώς στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ενάντια στο Αμβούργο, σκόραρε με σουτ μέσα από την περιοχή που βρήκε σε αμυντικό, κάνοντας το 2-0.