Ντόρτμουντ - Αμβούργο: Το γκολ του Κωνσταντέλια για το 2-0
Μετά την ασίστ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, το γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια! Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός άνοιξε λογαριασμό με την Ντόρτμουντ, καθώς στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ενάντια στο Αμβούργο, σκόραρε με σουτ μέσα από την περιοχή που βρήκε σε αμυντικό, κάνοντας το 2-0.
🚨🇩🇪 GOAL : GIANNIS KONSTANTELIAS ⚽🔥— 𝐀𝐮𝐫𝐚𝐅𝐨𝐨𝐭𝐲 🥷 (@aurafooty) August 29, 2026
KONSTANTELIAS HAS EXTENDED THE LEAD FOR DORTMUND! 😱🔥
🇩🇪 DORTMUND 2–0 HAMBURGER 🇩🇪#BUNDESLIGA #BVBHSV pic.twitter.com/mK6K78n43s
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