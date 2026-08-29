Ντόρτμουντ - Αμβούργο: Το γκολ του Κωνσταντέλια για το 2-0

Γιάννης Πολιάς
Ντόρτμουντ - Αμβούργο: Το γκολ του Κωνσταντέλια για το 2-0

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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε το 2-0 για την Ντόρτμουντ ενάντια στο Αμβούργο με σουτ μέσα από την περιοχή.

Μετά την ασίστ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, το γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια! Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός άνοιξε λογαριασμό με την Ντόρτμουντ, καθώς στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ενάντια στο Αμβούργο, σκόραρε με σουτ μέσα από την περιοχή που βρήκε σε αμυντικό, κάνοντας το 2-0.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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