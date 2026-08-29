Ντόρτμουντ - Αμβούργο: Η ασίστ του Καρέτσα στον Γκιρασί για το 1-0
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Εννέα λεπτά χρειάστηκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για να δώσει την πρώτο του ασίστ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.
Φορτσάτος στο ντεμπούτο του στην Bundesliga o Κωνσταντίνος Καρέτσας, που στο ένατο μόλις λεπτό του αγώνα της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο έκανε μία τρομερή συνεργασία με τον Γκιρασί, ο οποίος άνοιξε το σκορ με διαγώνιο σουτ - πιστώνοντας στον Έλληνα εξτρέμ την πρώτη του ασίστ με τη φανέλα της Μπορούσια!
🚨🇩🇪 | GOAL: SERHOU GUIRASSY OPENS THE SCORING FOR BORUSSIA DROTMUND!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) August 29, 2026
FANTASTIC GOLAZO!
Dortmund 1-0 Hamburger. pic.twitter.com/CL6PWf6wgo
@Photo credits: Associated Press
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