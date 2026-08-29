Εννέα λεπτά χρειάστηκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για να δώσει την πρώτο του ασίστ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.

Φορτσάτος στο ντεμπούτο του στην Bundesliga o Κωνσταντίνος Καρέτσας, που στο ένατο μόλις λεπτό του αγώνα της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο έκανε μία τρομερή συνεργασία με τον Γκιρασί, ο οποίος άνοιξε το σκορ με διαγώνιο σουτ - πιστώνοντας στον Έλληνα εξτρέμ την πρώτη του ασίστ με τη φανέλα της Μπορούσια!