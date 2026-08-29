Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας έχουν προκαλέσει ήδη ενθουσιασμό στον κόσμο της Ντόρτμουντ, με οπαδούς να εμφανίζονται με δικές τους φανέλες στο γήπεδο για την πρεμιέρα.

Η Ντόρτμουντ κάνει πρεμιέρα στη Bundesliga απέναντι στο Αμβούργο, με τους Κωνσταντίνο Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια να μετρούν αντίστροφα για το ντεμπούτο τους στο γερμανικό πρωτάθλημα. Ήδη πάντως τα ονόματά τους έχουν κάνει την εμφάνισή τους στο Βεστφάλεν, πολύ πριν οι ίδιοι εμφανιστούν στον αγωνιστικό χώρο στην ενδεκάδα των Βεσφταλών

Το Ντόρτμουντ βιώνει τον δικό του γαλανόλευκο «πυρετό» μετά την απόκτηση των δυο Ελλήνων για ένα ποσό που ξεπερνάει αθροιστικά τα 50 εκατομμύρια ευρώ και ο ενθουσιασμός είναι διάχυτος στον κόσμο της ομάδας, ιδίως μετά τις πρώτες τους εμφανίσεις με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία που ανάρτησε στα social media η Ντόρτμουντ, η οποία απεικονίζει δυο οπαδούς να κατευθύνονται προς το γήπεδο με φανέλες των Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Δίπλα τους έναν τρίτος φοράει εκείνη του παλαίμαχου αμυντικού, Ματς Χούμελς, με τους Γερμανούς να στέκονται στη λεζάντα τους στην αντίθεση παλιάς και νέας «φρουράς».

Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που οι Γερμανοί προωθούν τα δυο ελληνόπουλα στα social media. Τα βίντεο των δυο τους άλλωστε έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες likes και προβολές στα κοινωνικά δίκτυα της ομάδας, όπως και το εικαστικό όπου παρουσιάστηκαν ως πολεμιστές στην Αρχαία Ελλάδα.