Η Ντόρτμουντ παρουσίασε τους Καρέτσα και Κωνσταντέλια ως αρχαίους Έλληνες πολεμιστές, με την εμπνευσμένη ανάρτηση να γίνεται ανάρπαστη στα social media.

Γαλανόλευκο χρώμα θα έχουν από την φετινή σεζόν οι αγώνες της Ντόρτμουντ, η οποία εντός ολίγων ημερών κατάφερε να κάνει διπλό μεταγραφικό «χτύπημα» με δυο Ελληνόπουλα. Ο λόγος για τους Κωνσταντίνο Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια, με τους Βεστφαλούς να ψηφίζουν... Ελλάδα και να τους ντύνουν στα κιτρινόμαυρα.

Αναμενόμενα το Ντόρτμουντ κινείται σε ρυθμούς ελληνικούς και ο σύλλογος σκαρφίστηκε μια ιδέα με άρωμα Αρχαίας Ελλάδας για να παρουσιάσει το δίδυμο στον κόσμο τους.

Συγκεκριμένα οι Γερμανοί φόρεσαν κράνη στους Καρέτσα και Κωνσταντέλια και τους συνέκριναν με αρχαίους Έλληνες πολεμιστές, και με την υπερυψωμένη μεσαία ράχη χρωματισμένη στα κιτρινόμαυρα.

«Έτοιμοι να πολεμήσουν, μαζί» ήταν η λεζάντα που συνόδεψε την ανάρτηση των Βεστφαλών, οι οποίοι θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να βάλουν στο κλίμα τον κόσμο τους για τα όσα να περιμένουν στο γήπεδο από το ελληνικό δίδυμο.