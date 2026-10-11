Η Φράιμπουργκ των δέκα παικτών έκανε την ανατροπή με 2-1 κόντρα στη Σάλκε και έπιασε την Ντόρτμουντ στην κορυφή της Bundesliga.

Αν και με δέκα παίκτες, η Φράιμπουργκ στάθηκε στο ύψος της και πήρε τη νίκη στην έδρα της με 2-1 κόντρα στη Σάλκε, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga.

Οι γηπεδούχοι χρειάστηκαν δέκα λεπτά για να ανοίξουν το σκορ με τον Έγκενστάιν να παίρνει ο ριμπάουντ και να γράφει το 1-0, ενώ στο 30ό λεπτό, ο Κάραμαν νίκησε τον κίπερ της Φράιμπουργκ και έφερε το ματς στα ίσα.

Στην επανάληψη, η Σάλκε βρέθηκε πολύ κοντά στο να πάρει το προβάδισμα στο 60' με την προσπάθεια του Κάτιτς να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι. Τα πράγματα από το 64' και μετά δεν εξελίχθηκαν και με τον καλύτερο τρόπο για την Φράιμπουργκ, καθώς αναγκάστηκε να παίζει με δέκα, λόγω της δεύτερης κίτρινης κάρτας στον Σουζούκι.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ο Γκότο με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 2-1 και παράλληλα την ανέβασε στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Κολωνία - Γκλάντμπαχ 2-1

Την ίδια ώρα, σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στις κερδκίδες διεξήχθη η αναμέτρηση ανάμεσα σε Κολωνία και Γκλάντμπαχ, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 2-1, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Με ευκαιρία ξεκίνησε Γκλάντμπαχ στο ματς, ωστόσο η Κολωνία ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ. Στο 26΄ο Γιοχάνεσον εξαπέλυσε το σουτ από την άκρη της περιοχής και σημειώσε το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι όμως βρήκαν τον τρόπο και ισοφάρισαν στο 39΄, όταν ο Τζο Σκάλι πήρε την κεφαλιά μετά από κόρνερ και έκανε το 1-1.

Στην επανάληψη, η Κολωνία προσπάθησε να αντιδράσει και έκανε την ανατροπή στο 67', με τον Ελ Μάλα να επιχειρεί ένα υπέροχο σουτ από την άκρη της περιοχής και να στέλνει την μπάλα στην εστία του Νίκολας, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.

