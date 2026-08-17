Ντόρτμουντ: Οι δημοσιεύσεις για Κωνσταντέλια και Καρέτσα
Μετά τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έγινε ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ, με την Μπορούσια να ανακοινώνει την απόκτηση του 23χρονου μεσοεπιθετικού από τον ΠΑΟΚ.
Οι Βεστφαλοί περιμένουν πολλά από το ελληνικό δίδυμο και προχώρησαν και στις σχετικές δημοσιεύσεις, με το βίντεο από τη συνεργασία των δύο ποδοσφαιριστών για το γκολ του πρώτου σε ματς της Ελλάδας ενάντια στη Σκωτία να ξεχωρίζει. «Οι Έλληνές μας γνωρίζονται ήδη», αναφέρει η σχετική λεζάντα, με τους φίλους της Μπορούσια να ευελπιστούν πως θα ζήσουν πολλές ανάλογες στιγμές.
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