Σε ένα ματς - ροντέο η Ντόρτμουντ του Καρέτσα απέδρασε από την έδρα της Χόφενχαϊμ νικώντας με 3-2 κάνοντας ολική ανατροπή και έκανε το 2/2. Ευρείες νίκες για Λεβερκούζεν και Βέρντερ Βρέμης.

Η Ντόρτμουντ του Καρέτσα έφυγε με το διπλό κάνοντας την ολική ανατροπή στην έδρα της Χόφενχαϊμ (3-2)! Οι Βεστφαλοί παρόλο που βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0, ανέτρεψαν την κατάσταση και έφθασαν τους έξι βαθμούς στη φετινή Bundesliga. Η Μπάγερ Λεβερκούζεν νίκησε άνετα με 4-0 την Ουνιόν Βερολίνου και η Βέρντερ επιβλήθηκε της Λειψίας με 3-0 στη Βρέμη. «Τρελαίνει» κόσμο η νεοφώτιστη Έλβερσμπεργκ που επικράτησε με 4-3 στην έδρα της Γκλάντμπαχ, παρόλο που βρισκόταν πίσω στο σκορ με 3-1.

Σε ένα ματς με ένταση, γκολ και συγκινήσεις ο σύλλογος της «Κοιλάδας του Ρουρ» βρέθηκε πίσω στο σκορ από τους γηπεδούχους με γκολ του Αμπντουλάου στο τέλος του πρώτου μέρους. Στην επανάληψη ο Λεμπέρλ έκανε το 2-0 στο 54' αλλά η Ντόρτμουντ δεν πτοήθηκε και δεν παράτησε την αναμέτρηση. Ο Γκιρασί μείωσε σε 2-1 στο 61ο λεπτό και στο 66΄ έδωσε την ασίστ για το 2-2 του Σίλβα. Το σύνολο του Κόβατς έφτασε στην ολική ανατροπή με το αυτογκόλ του Χαϊντάρι στο 86' και ξεκίνησε με 2 νίκες το φετινό πρωτάθλημα. Ο «δικός» μας Κωνσταντίνος Καρέτσας έγινε αλλαγή στο 62ο λεπτό δίνοντας τη θέση του στον Σίλβα, που βρήκε δίχτυα τέσσερα λεπτά αργότερα.

Τεράστια ανατροπή έκανε και η απίθανη Έλβερσμπεργκ, που επικράτησε 4-3 της Γκλάντμπαχ εκτός έδρας παρότι έχανε 3-1! Δύο γκολ του Μπόλιν (11', 44') και ένα του Σκάλι (56') έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στα Πουλάρια, με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν αρχικά με τον Ντούσου (29') και να επαναφέρουν την ισορροπία στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Κράτενμαχερ (66') και Κάιντελ (80'). Ο Κράτενμαχερ ήταν αυτός που... τέζαρε την Γκλάντμπαχ στις καθυστερήσεις (90+2'), με τους τρομερούς νεοφώτιστους να κάνουν το ιστορικό 2/2 στην Bundesliga.

Η Λεβερκούζεν είχε εύκολο απόγευμα στην έδρα και νίκησε άνετα την Ουνιόν Βερολίνου με 4-0. Οι «Ασπιρίνες» πέτυχαν την παρθενική τους νίκη στη φετινή Bundesliga. Ο Φερνάντες με γκολ από τα αποδυτήρια στο πρώτο μόλις λεπτό έκανε το 1-0, με τον Μεδίνα να διπλασιάζει τα τέρματα των γηπεδούχων στο 28ο λεπτό. Ο Πάτρικ Σικ έκανε το 3-0 στο 48' και ο Μάσα υπέγραψε το τελικό 4-0 στο 66ο λεπτό.

Η Βέρντερ Βρέμης πήρε το πρώτο της τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα νικώντας με 3-1 τη Λειψία, που αντιθέτως υπέστη την πρώτη της ήττα. Ντίνκι στο 4', Φούλγκρουγκ στο 68' και Γκρουλ στο 80ο λεπτό οι σκόρερ για τους γηπεδούχους, ο Μπάκου μείωσε για τη Λειψία και το τελικό 3-1 στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Τέλος, το 2/2 έκανε η Φράιμπουργκ επιβλήθηκε με 1-0 εκτός έδρας της Πάντερμπορν με γκολ του Έγκεσταϊν στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης.