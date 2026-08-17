Δείτε όσα ανέφεραν οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ αλλά και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής από τον ΠΑΟΚ.

Μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ολοκληρώθηκε, με την Ντόρτμουντ να αποκτά τον Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ και να δημιουργεί ελληνόφωνη... παροικία μαζί με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Στη σχετική ανακοίνωση, οι Βεστφαλοί συμπεριέλαβαν και δηλώσεις του CEO του κλαμπ, Λαρς Ρίκεν, και του αθλητικού διευθυντή, Όλε Μπουκ, με αμφότερους να ευχαριστούν τους ανθρώπους της ελληνικής ομάδας για τη συνεργασία.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να πείσουμε τον Γιάννη να έρθει σε εμάς. Είναι ένας ταλαντούχος επιθετικογενής ποδοσφαιριστής, την εξέλιξη του οποίου παρακολουθούμε εδώ και αρκετό καιρό. Παρότι είναι μόλις 23 ετών, διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για τις πάντα σεβαστές και εποικοδομητικές συζητήσεις που είχαμε σχετικά με τη μεταγραφή του», ανέφερε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, με τον Μπουκ να προσθέτει πως «με τον Γιάννη αποκτούμε έναν ποδοσφαιριστή που θα μας ενισχύσει με τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Βλέπουμε σε αυτόν τεράστιες προοπτικές και είμαστε πεπεισμένοι ότι ταιριάζει απόλυτα στην ομάδα μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για τον επαγγελματικό και αμοιβαία εκτιμητικό τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η μεταγραφή».

Τέλος, στην ανακοίνωση βρίσκουμε και τα πρώτα λόγια του Ντέλια ως ποδοσφαιριστής της Μπορούσια, με τον 23χρονο μεσοεπιθετικό να λέει πως «είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνίζομαι για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η Ντόρτμουντ είναι ένας μεγάλος σύλλογος και θα δώσω τα πάντα για να πετύχουμε μαζί».