Κωνσταντίνος Καρέτσας: Η διαδρομή για την επίτευξη του... αναπόφευκτου
Το αγόρι από το Γκενκ με γονείς από την Ελλάδα. Έτσι ήξεραν τον Κωνσταντίνο Καρέτσα όταν ενσωματώθηκε στη Γκενκ σε ηλικίας μόλις 7 ετών για να κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο του ποδόσφαιρο. Ποιος να το περίμενε ότι 12 χρόνια μετά από εκείνη τη μέρα, αυτό το παιδί θα γινόταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης και το καμάρι της Εθνικής Ομάδας;
Έχοντας την οικογένεια του δίπλα του, βλέποντας την εξέλιξη του γίνεται όλο και μεγαλύτερη μήνα με τον μήνα και τον ίδιο να ανεβαίνει τις «σκάλες» του κλαμπ και με τα δύο πόδια, φτάσαμε στο σήμερα. Η 30η Ιουλίου θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό του 19χρονου Κωνσταντίνου καθώς είναι η μέρα που υπέγραψε για τη Ντόρτμουντ και αποτελεί μέλος μίας ομάδας που εξελίχθηκαν ονόματα όπως ο Χάαλαντ, ο Ντεμπελέ, ο Μπέλινγκχαμ και άλλοι.
Μία διαδρομή όπου ο Έλληνας διεθνής δεν συμβιβάστηκε ποτέ με το «φυσιολογικό» και πάντα έδειχνε ότι είναι για το κάτι παραπάνω. Έπαιζε με μεγαλύτερους του, πρωταγωνιστούσε και διατηρούσε συνεχώς το βλέμμα του χαμηλά. Δουλειά, δουλειά και καταιγισμός συμβουλών στα Gazzetta Awards.
Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και το Gazzetta σας δίνει την ευκαιρία να... ξεναγηθείτε μέσα από τη ζωή του από τα πρώτα του βήματα μέχρι τον δρόμο για τη Βεστφαλία.
Το ποδοσφαιρικό γονίδιο και τα 200 γκολ σε έναν χρόνο!
Γεννημένος στις 19 Νοεμβρίου του 2007 στο Γκενκ του Βελγίου, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε έντονα το ποδοσφαιρικό στοιχείο στο σπίτι καθώς ο Βάιος Καρέτσας υπήρξε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής μέχρι και τη στιγμή που ο γιος του άρχισε το ποδόσφαιρο.
Έπαιξε σε ομάδες της Ελλάδας αλλά και του Βελγίου μέχρι ο πρωτότοκος γιος του να κάνει τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Ο Κωνσταντίνος ήταν μόλις τεσσάρων ετών όταν συνέβη αυτό και για τρία χρόνια, πήγαινε κάθε μέρα με τον μπαμπά για προπόνηση. Όχι επειδή ο πατέρας του το ζητούσε αλλά γιατί ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής επιθυμούσε να έχει μία μπάλα στα πόδια.
Όσον αφορά την επιλογή να μην γραφτεί σε κάποια ακαδημία, το σκεπτικό ήταν πολύ απλό. Ο Κωνσταντίνος ήθελε να ξεκινήσει ποδόσφαιρο στα τέσσερα χρόνια του όμως όλες οι τοπικές ομάδες, μέχρι και την ηλικία των έξι ετών είχαν ως προπονητές απλούς μπαμπάδες με αποτέλεσμα να μην γίνεται η σωστή δουλειά στις ακαδημίες.
Για αυτό τον λόγο και ο Βάιος Καρέτσας επέλεξε να προπονεί ο ίδιος τον γιό του μέχρι να μεγαλώσει και να μπορεί να μπει σε μία κανονική ακαδημία. Παράλληλα, από πολύ νεαρή ηλικία, ο Κωνσταντίνος έδειχνε την υψηλή αντίληψη για το ποδόσφαιρο αφού αντί για καρτούν, ο μικρός έβλεπε μόνο αγώνες και μοιραζόταν με τον μπαμπά του τις απόψεις που είχε με όσα κοιτούσε.
Μάλιστα ο νεαρός είχε ιδιαίτερη αδυναμία στους Βραζιλιάνους και κυρίως στον Νεϊμάρ αλλά και τον Ροναλντίνιο από τους οποίους υιοθέτησε αρκετά στοιχεία εντός των τεσσάρων γραμμών.
Όταν έγινε επτά ετών, γράφτηκε σε μία τοπική ομάδα της περιοχής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα έφευγε από τις... φτερούγες του πατέρα του. Συγκεκριμένα στην πρώτη προπόνηση στο γκρουπ της Κ-7, ο προπονητής είπε στα παιδιά να αρχίσουν να τρέχουν γύρω-γύρω από το γήπεδο και τότε ο πατέρας του Κωνσταντίνου δεν άφησε τον γιό του να μπει.
Ο λόγος ήταν ότι τα παιδιά πρέπει να μάθουν ποδόσφαιρο και όχι να τρέχουν με αποτέλεσμα το συμβούλιο του συλλόγου να τον καλέσει σε ραντεβού και εν τέλει να συμφωνήσει μαζί του να αναλάβει ως... προπονητής στο συγκεκριμένο γκρουπ. Ο ίδιος δέχτηκε και η καθημερινότητα του παιδιού συνέχισε να είναι η ίδια με τη διαφορά ότι τώρα ήταν μέλος μίας ομάδας.
Στην πρώτη του σεζόν έδειξε το αδιανόητο ταλέντο που είχε. Συνολικά πέτυχε πάνω από 200 γκολ (!), σάρωσε όλα τα βραβεία και δεν άργησε να κάνει το... κλικ σε άλλες ομάδες, μεταξύ αυτών και το μεγάλο κλαμπ της πόλης, η Γκενκ.
Οι άνθρωποι του βελγικού συλλόγου προσέγγισαν τον πατέρα του και κάπως έτσι στα οκτώ του χρόνια, ο Καρέτσας φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας (υποστήριζε τη Γκενκ από τότε που άρχισε να βλέπει ποδόσφαιρο).
Η σχέση με την Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ και ο Καρέλης
Όπως αναφέραμε πιο πάνω, το όνομα δεν είναι η μόνη σχέση του Κωνσταντίνου με την Ελλάδα. Η καταγωγή του πατέρα του είναι από τις Σέρρες και της μητέρας του από την Αθήνα, όπου ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει επισκεφτεί ουκ ολίγες φορές για διακοπές. Παράλληλα, στο σπίτι εκτός από το βελγικό ποδόσφαιρο, υπάρχει συνεχώς ενημέρωση και για το ελληνικό όπως και για την Εθνική Ελλάδας.
Οι συνήθειες που ακολουθούν θυμίζει αρκετά αυτές που θα είχαν και στην Ελλάδα και φυσικά αυτό δεν αποτελεί εξαίρεση και στην ομάδα που υποστηρίζει. Το γονίδιο του ΠΑΟΚ έχει περάσει και στον μικρό Κωνσταντίνο καθώς στην οικογένεια Καρέτσα κρατάει σταθερά από τον προπάππου από τη μεριά του πατέρα.
Από την πλευρά της μητέρας όλη η οικογένεια είναι Παναθηναϊκός και μάλιστα η θεία του νεαρού είχε προσπαθεί να τον μεταπείσει κάνοντάς του δώρο μία φανέλα του «τριφυλλιού». Ωστόσο εκείνος περιορίστηκε στο απλά να τη φορέσει για τη φωτογραφία καθώς ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που υποστηρίζει μέχρι και σήμερα.
Παράλληλα ένας από τους ποδοσφαιριστές με τους οποίους έχει φωτογραφία είναι ο Νίκος Καρέλης. Ο Έλληνας φορ είχε αγωνιστεί για 1,5 χρόνο στη Γκενκ (Γενάρη του 2016 με καλοκαίρι του 2018) όταν και κόστισε 2,5 εκατ. ευρώ στους Βέλγους για να αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό. Ο Καρέτσας είχε φωτογραφηθεί με τον διεθνή φορ καθώς ήταν δέκα ετών εκείνη την περίοδο και είχε αρχίσει ήδη να ξεχωρίζει με τις ακαδημίες των Βέλγων.
Στο αρχείο του υπάρχει φωτογραφία τόσο με τον νυν στόπερ της Τσέλσι, Κουλιμπαλί αλλά και με ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, όπως ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ.
Η πρώτη... μεταγραφή στην Άντερλεχτ, το «τσεκ» από Μάντσεστερ Σίτι, ο πόθος του Άγιαξ και η επιστροφή
Μετά από πέντε χρόνια στη Γκενκ, ο Καρέτσας είχε σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά του. MVP σε κάθε τουρνουά, πολλά γκολ, άλλες τόσες ασίστ και φυσικά αρκετά τρόπαια. Ο ίδιος φαινόταν πως ήθελε κάτι το διαφορετικό και ένα update για να εξελιχθεί και έτσι σε ηλικία 12 ετών, επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Άντερλεχτ.
Μία δύσκολη απόφαση καθώς θα έπρεπε να αφήσει το Γκενκ και να ταξιδέψει μόνος του στις Βρυξέλλες για πρώτη φορά στη ζωή του. Μία απόσταση 93 χιλιομέτρων και περίπου μίας ώρας είχαν ως αποτέλεσμα ο Κωνσταντίνος να μείνει αρχικά σε μία οικογένεια στην πόλη και στη συνέχεια σε ξενώνες του συλλόγου, μακριά από τους δικούς του.
Το πρώτο εξάμηνο ήταν αρκετά δύσκολο καθώς έπρεπε να μάθει γαλλικά και να ανταγωνιστεί το υψηλό επίπεδο που υπήρχε στις ακαδημίες, όπου ουκ ολίγες φορές ήταν στον πάγκο. Σιγά-σιγά άρχισε να καταλαβαίνει πως πηγαίνει το πράγμα και με τις ευκαιρίες που είχε, ξεδίπλωσε το ταλέντο του σε μεγάλο βαθμό.
Παράλληλα ήρθε και η πρώτη κλήση από την Εθνική Βελγίου όπου αρχικά μπήκε στην Κ15 και στη συνέχει στην Κ16, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις. Μετά από 2,5 χρόνια στα μικρά κλιμάκια της Άντερλεχτ και λίγο πριν κλείσει τα 15, ο πατέρας του δέχθηκε ένα... βουνό από προτάσεις από άλλες ακαδημίες.
Η μισή... Ευρώπη τον ήθελε. Μερικές από τις ομάδες που προσέγγισαν τον μπαμπά του ήταν η Μίλαν, η Λειψία, η Μάντσεστερ Σίτι αλλά και άλλα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης. Ωστόσο μία από τις ομάδες που προσπάθησε με ακόμα μεγαλύτερη «πίεση» ήταν ο Άγιαξ.
Ο ολλανδικός σύλλογος κάλεσε τον Κωνσταντίνο και τον πατέρα του στο Άμστερνταμ, συζητήσαν όμως μία άλλη ομάδα είχε προλάβει τον 15χρονο μεσοεπιθετικό. Αυτή ήταν η Γκενκ η οποία είχε παρουσιάσει το πλάνο της για την σωστή εξέλιξη του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή και το γεγονός ότι θα ήταν κοντά στο σπίτι του, φάνηκε ως το ιδανικότερο σενάριο.
Ο «Αιάντας» ρωτάει μέχρι και τώρα για την περίπτωση του ποδοσφαιριστή όμως εκείνος έχει βαλθεί να τρελάνει το βελγικό ποδόσφαιρο καθώς στη δεύτερη κατηγορία της χώρας, προσφέρει το ατόφιο ταλέντο που διαθέτει. Η επιλογή να επιλέξει τη Γκενκ αντί των μεγάλων κλαμπ έχει... μετάφραση στο ότι είναι 25% καλύτερα στη ψυχολογία και στο αγωνιστικό κομμάτι από ότι στις Βρυξέλλες.
Konstantinos Karetsas🇧🇪— ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) September 25, 2023
19.11.2007(15)
Jong KRC Genk
Midfielder
Both Footed
Strength:Quick Feet can dribble out of any tight space/marking, great finish with both feet,good Set Pieces,Vision + Passing,hard to knock off the ball even playing vs 20yr oldspic.twitter.com/dsv7Kdrlkf
Η ευκαιρία από τον Βράνκεν στην πρώτη ομάδα, η γκολάρα στην Ευρώπη και η σούπερ σεζόν
Εσύ τι έκανες στα 16 σου; Ε, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πραγματοποιούσε το ντεμπούτο του τον Μάιο του 2024 όταν ο Βούτερ Βράνκεν αποφάσισε να του δώσει την ευκαιρία να κάνει το ντεμπούτο του στην στα play offs του βέλγικου πρωταθλήματος απέναντι στη Σερκλ Μπριζ.
Ο νεαρός μεσοεπιθετικός έπαιξε για μόλις λίγα λεπτά στο φινάλε, με τη Γκενκ να έχει ήδη αποδεχθεί τη βαριά ήττα καθώς το σκορ ήταν 4-1 όταν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Όμως, αυτό ήταν απλώς η αρχή για να ακολουθήσει μία γεμάτη σεζόν στο υψηλό επίπεδο, σκοράροντας μεταξύ άλλων και δύο σημαντικά γκολ, με το ένα από αυτά να έχει σημαδιακό χαρακτήρα.
Konstantinos Karetsas' trickery 🪄#UEL | @KRCGenkofficial pic.twitter.com/C8BgLfLP10— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 3, 2026
Ήταν κόντρα στην Άντερλεχτ, τη μοναδική ομάδα που είχε υπηρετήσει πέρα από τη Γκενκ, παίζοντας σημαντικό ρόλο για τη να έρθει η νίκη στο συγκεκριμένο ματς (2-0). Από εκεί και πέρα όμως, ο Καρέτσας έγινε βασικό και αναντικατάστατο μέλος της πρώτης ομάδας παρότι άλλαξαν τρεις προπονητές μέσα σε δύο σεζόν.
Ειδικά την περσινή χρονιά, έχει φτάσει εντυπωσιακούς αριθμούς σε Βέλγιο και Ευρώπη, με το κοντέρ να σταματά στις 18 ασίστ (!) σε όλες τις διοργανώσεις ενώ πέτυχε και τρία γκολ, αποτελώντας βαρόμετρο στα πλάνα της βέλγικης ομάδας. Φυσικά, αυτό που ξεχωρίζει δεν είναι άλλο από το πανέμορφο γκολ του πέτυχε στο Europa League απέναντι στη Βασιλεία.
Konstantinos Karetsas' left foot 🪄#UEL pic.twitter.com/dGNrUeF565— UEFA Europa League (@EuropaLeague) July 23, 2026
Μία απίθανη έμπνευση στο League Phase, όπου ο Καρέτσας έκανε την ενέργεια που... λατρεύει με το να μπει προς τα μέσα και με το αντίθετο πόδι να εκτελέσει προς την εστία. Αυτή τη φορά, παρότι είχε αρκετά σώματα μπροστά του, έπιασε ένα εξαιρετικό σουτ και έγραψε το 2-0 για την ομάδα του.
Μέχρι και τώρα, το τέρμα του αναπαράγεται στα social της UEFA όπως και οι δεκάδες στιγμές μαγείας που μας πρόσφερε με τις ντρίμπλες του αλλά και τα απίθανα κοντρόλ του.
Η επιλογή της Εθνικής Ελλάδος που γέμισε... ελπίδα
Ένας από τους... σταθμούς της ζωής του, είναι και η επιλογή του για το εθνόσημο. Έχοντας αγωνιστεί στα μικρά κλιμάκια του Βελγίου, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κλήθηκε στις αρχές του 2025 να αποφασίσει για το ποια χώρα θα εκπροσωπεί. Την καταγωγή των γονιών του ή το μέρος που γεννήθηκε.
Τελικά η καρδιά του τον οδήγησε στα... γαλανόλευκα. Η απάντηση του ήταν «Ελλάδα» και τότε το ελληνικό ποδόσφαιρο γέμισε ελπίδα για το μέλλον. Για το «αύριο». Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης φόρεσε το εθνόσημο της Ελλάδας και από το ντεμπούτο του, ξεσήκωσε τα πλήθη στις εξέδρες.
Σε κάθε ενέργεια σε εκείνο το ματς με τη Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης», το κοινό ήταν σε έκσταση. Επιφωνήματα θαυμασμού σε κάθε επαφή του, μόνιμος πονοκέφαλος για τον Ρόμπερτσον της Λίβερπουλ και πάντα έτοιμος να ξεσηκώσει τον κόσμο και να δώσει ώθηση στην ομάδα.
Η στάση του ήταν ξεκάθαρη. Η καρδιά του τον οδήγησε στην επιλογή της Ελλάδας και με τις εμφανίσεις και το πάθος του, το επαλήθευε. Εκείνος ο αγνός πανηγυρισμός στο παρθενικό του γκολ στη Σκωτία που δεν ήξερε προς τα που να τρέξει αλλά και η αγκαλιά στους γονείς του μετά το ντεμπούτο του, δείχνει ότι αυτό το παιδί πήρε τη σωστή απόφαση.
Πλέον, είναι βασικότατο μέλος της Εθνικής Ομάδας και του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προσθέτοντας ποιότητα και ταχύτητα στη μεσοεπιθετική γραμμή ενώ έχει άμεση επίδραση στο γκολ είτε με δική του εκτέλεση είτε με ασίστ.
Η λάμψη του στα Gazzetta Awards και η συμβουλή του Παπασταθόπουλου
Στις 9 Φεβρουαρίου του 2025 ήταν προγραμματισμένη η λαμπερή εκδήλωση των Gazzetta Awards. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ψηφίστηκε ως Rising Star μετά τη ψηφοφορία του κοινού και ο ίδιος, παρότι βρισκόταν εν μέσω αγωνιστικών υποχρεώσεων, ταξίδεψε στην Αθήνα, αποκλειστικά για την εκδήλωση.
Μαζί του οι γονείς του, δύο μέλη της Γκενκ και ο Βέλγος δημοσιογράφος Μπόμπ Φάεσεν για να καλύψουν το γεγονός. Πριν την έναρξη της εκδήλωσης, ο 18χρονος μεσοεπιθετικός ήταν πόλος έλξης για όλους. Από θρύλους του ποδοσφαίρου, μέχρι εν ενεργεία παίκτες και συμπαίκτες στην Εθνική (Μουζακίτης) έως και επαγγελματίες αθλητές από άλλα σπορ όπως το μπάσκετ και τον στίβο.
Φωτογραφίες, «πηγαδάκια» και ευχές για το μέλλον, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να διατηρεί χαμηλό προφίλ. Μόλις ολοκληρώθηκε η απονομή, γύρω από το τραπέζι του Καρέτσα μαζεύτηκαν άνθρωποι που έχουν γράψει ιστορία στο ποδόσφαιρο.
Αρχικά ο Γιώργος Καραγκούνης, ο άνθρωπος που τον βράβευσε και αποτελεί το δικό του είδωλο, τον πλησίασε για να του δώσει τις δικές του συμβουλές σχετικά με το κομμάτι της φαντασίας στο άθλημα. Ακολούθησε ο Κριστιάν Καρεμπέ, ο Αντελίνιο Βιεϊρίνια, ο Χρήστος Μουζακίτης και στο τέλος μπήκε στη κούβεντα και ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος.
Ο τελευταίος του είπε για το κομμάτι της «διάρκειας». Μία ατάκα που ο νεαρός ποδοσφαιριστής συγκράτησε στο μυαλό του και το συζητούσε και μετά. Να έχει διάρκεια στην επίδοση του και όχι να την αυξομειώνει. Πώς τα φέρνει έτσι η μοίρα και μετά από λίγους μήνες, ο Καρέτσας βρίσκεται στην ομάδα που μεγαλούργησε ο συγκεκριμένος παίκτης.
Η Ντόρτμουντ θέλει να προσθέσει ακόμα ένα... παράσημο για το «εργοστάσιο ταλέντων»
Στο Gazzetta τα έχουμε αναφέρει ξανά. Εδώ διαβάσατε για τη στιγμή που ολοκληρώθηκε το deal και είχαμε οριστική συμφωνία μεταξύ της Ντόρτμουντ και της Γκενκ για τη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα αντί ενός ποσού άνω των 35 εκατ. ευρώ.
Δεν είναι τυχαία η επιμονή του της Ντόρτμουντ όλον αυτόν τον καιρό προς την περίπτωση του 19χρονου μεσοεπιθετικού. Οι Βεστφαλοί τον παρακολουθούν στενά από τον Γενάρη, έκαναν τρεις προτάσεις σε πρώτη φάση τον Μάιο και δύο ραντεβού στο Βέλγιο σε διάστημα μίας εβδομάδας για να ολοκληρώσουν τη συμφωνία.
Και κάπως έτσι, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι μόνιμος κάτοικος Βεστφαλίας και ένα πρότζεκτ που εισέρχεται σε ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια ταλέντων της Ευρώπης. Ένα μέρος όπου, με τον ίδιο τρόπο που αποκτήθηκε ο 19χρονος ποδοσφαιριστής, έχουν βρεθεί ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, ο Ουσμάν Ντεμπελέ και πιο παλιά ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Ίλκαι Γκιντογκάν.
Ειδικά οι πρώτοι, αποχώρησαν με ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό από αυτό που αποκτήθηκαν και πλέον φιγουράρουν στους καλύτερους της Ευρώπης με τον πρώτο να ανήκει στη Μάντσεστερ Σίτι, τον δεύτερο στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον τρίτο στη Παρί Σεν Ζερμέν όντας κάτοχος της Χρυσής Μπάλας.
Ακριβώς αυτό το πλάνο έχει στηθεί και γύρω από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Η Ντόρτμουντ έκανε υπέρβαση καθώς το ποσό ή ξεπερνάει ή είναι σχεδόν ίδιο με την ακριβότερη αγορά στην ιστορία της, τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία.
Οι Βεστφαλοί πιστεύουν ότι ο Έλληνας διεθνής μπορεί να γίνει ένα από τα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και να προετοιμαστεί για το βήμα στην ελίτ του αθλήματος. Όλα όμως θα έρθουν στην ώρα τους. Προς το παρόν, ο Καρέτσας έχει να απολαύσει την πρώτη του μεγάλη μεταγραφή στην καριέρα του.