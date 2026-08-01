Γεννημένος στις 19 Νοεμβρίου του 2007 στο Γκενκ του Βελγίου, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε έντονα το ποδοσφαιρικό στοιχείο στο σπίτι καθώς ο Βάιος Καρέτσας υπήρξε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής μέχρι και τη στιγμή που ο γιος του άρχισε το ποδόσφαιρο.

Έπαιξε σε ομάδες της Ελλάδας αλλά και του Βελγίου μέχρι ο πρωτότοκος γιος του να κάνει τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Ο Κωνσταντίνος ήταν μόλις τεσσάρων ετών όταν συνέβη αυτό και για τρία χρόνια, πήγαινε κάθε μέρα με τον μπαμπά για προπόνηση. Όχι επειδή ο πατέρας του το ζητούσε αλλά γιατί ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής επιθυμούσε να έχει μία μπάλα στα πόδια.

Ο μικρός Κωνσταντίνος στην πρώτη του ομάδα με προπονητή τον πατέρα του, Βάιο.

Όσον αφορά την επιλογή να μην γραφτεί σε κάποια ακαδημία, το σκεπτικό ήταν πολύ απλό. Ο Κωνσταντίνος ήθελε να ξεκινήσει ποδόσφαιρο στα τέσσερα χρόνια του όμως όλες οι τοπικές ομάδες, μέχρι και την ηλικία των έξι ετών είχαν ως προπονητές απλούς μπαμπάδες με αποτέλεσμα να μην γίνεται η σωστή δουλειά στις ακαδημίες.

Για αυτό τον λόγο και ο Βάιος Καρέτσας επέλεξε να προπονεί ο ίδιος τον γιό του μέχρι να μεγαλώσει και να μπορεί να μπει σε μία κανονική ακαδημία. Παράλληλα, από πολύ νεαρή ηλικία, ο Κωνσταντίνος έδειχνε την υψηλή αντίληψη για το ποδόσφαιρο αφού αντί για καρτούν, ο μικρός έβλεπε μόνο αγώνες και μοιραζόταν με τον μπαμπά του τις απόψεις που είχε με όσα κοιτούσε.

Μάλιστα ο νεαρός είχε ιδιαίτερη αδυναμία στους Βραζιλιάνους και κυρίως στον Νεϊμάρ αλλά και τον Ροναλντίνιο από τους οποίους υιοθέτησε αρκετά στοιχεία εντός των τεσσάρων γραμμών.

Όταν έγινε επτά ετών, γράφτηκε σε μία τοπική ομάδα της περιοχής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα έφευγε από τις... φτερούγες του πατέρα του. Συγκεκριμένα στην πρώτη προπόνηση στο γκρουπ της Κ-7, ο προπονητής είπε στα παιδιά να αρχίσουν να τρέχουν γύρω-γύρω από το γήπεδο και τότε ο πατέρας του Κωνσταντίνου δεν άφησε τον γιό του να μπει.

Ο λόγος ήταν ότι τα παιδιά πρέπει να μάθουν ποδόσφαιρο και όχι να τρέχουν με αποτέλεσμα το συμβούλιο του συλλόγου να τον καλέσει σε ραντεβού και εν τέλει να συμφωνήσει μαζί του να αναλάβει ως... προπονητής στο συγκεκριμένο γκρουπ. Ο ίδιος δέχτηκε και η καθημερινότητα του παιδιού συνέχισε να είναι η ίδια με τη διαφορά ότι τώρα ήταν μέλος μίας ομάδας.

Στην πρώτη του σεζόν έδειξε το αδιανόητο ταλέντο που είχε. Συνολικά πέτυχε πάνω από 200 γκολ (!), σάρωσε όλα τα βραβεία και δεν άργησε να κάνει το... κλικ σε άλλες ομάδες, μεταξύ αυτών και το μεγάλο κλαμπ της πόλης, η Γκενκ.

Οι άνθρωποι του βελγικού συλλόγου προσέγγισαν τον πατέρα του και κάπως έτσι στα οκτώ του χρόνια, ο Καρέτσας φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας (υποστήριζε τη Γκενκ από τότε που άρχισε να βλέπει ποδόσφαιρο).