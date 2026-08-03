Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα μέχρι το 2031.

Το μεγάλο deal είναι γεγονός! Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Μπορούσια Ντόρτμουντ, όπως άλλωστε είχατε ενημερωθεί μέσω του Gazzetta, από το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8), με τον γερμανικό σύλλογο να ανακοινώνει το σπουδαίο deal.

Ο Έλληνας άσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031 με τους Βεστφαλούς, με τη Γκενκ να «καρπώνεται» περί τα 35 εκατ. ευρώ, συν ποσοστό μεταπώλησης για χάρη του 18χρονου.

Οι «κίτρινοι» είχαν αναρτήσει ένα φοβερό βίντεο-προαναγγελία μέσα σε... γυράδικο νωρίτερα μέσα στη μέρα, και λίγο μετά τις 13:30 ώρα Ελλάδος επισημοποίησαν αυτή τη σπουδαία συμφωνία για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον Καρέτσα να επιλέγει το νούμερο «19». Μάλιστα. με νέο βίντεο, ο Έλληνας εξτρέμ μπαίνει στο εν λόγω γυράδικο και... ζητάει τη φανέλα με το νέο του νούμερο στα ελληνικά.

Η ανακοίνωση της Ντόρτμουντ:

«Η Μπορούσια Ντόρτμουντ απέκτησε τον διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο 18χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με την BVB, το οποίο ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2031».

Τα πρώτα λόγια του Καρέτσα:

«Η Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι ένας ξεχωριστός σύλλογος και νιώθω απίστευτα περήφανος που θα φορώ πλέον τη κιτρινόμαυρη φανέλα. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου και να αγωνιστώ σύντομα μπροστά στους φιλάθλους μας, σε αυτό το εντυπωσιακό γήπεδο. Θέλω να συμβάλω κι εγώ ώστε να σημειώσουμε επιτυχίες όλοι μαζί».