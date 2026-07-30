Η Μπάγερν Μονάχου σκόρπισε στους 15... ανέμους (15-0) την ερασιτεχνική Ρότακ Έγκερν σε φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Ακόμα βάζει... γκολ η Μπάγερν! Η ομάδα του Μονάχου ισοπέδωσε με 15-0 την ερασιτεχνική Ρότακ Έγκερν, που αγωνίζεται στην 8η κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Το φιλικό ματς έγινε στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας της αρμάδας του Κομπανί. Αξίζει να σημειωθεί πως τα τελευταία χρόνια η Μπάγερν έχει κάνει συνήθεια να... συντρίβει το εν λόγω σωματείο, καθώς από το 2018 την έχει αντιμετωπίσει άλλες τέσσερις φορές σε καλοκαιρινό φιλικό πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των προηγούμενων φιλικών: