Ξεκούραστη πρεμιέρα για τη Μπάγερν, η οποία διέλυσε με 5-1 τη Στουτγκάρδη και μπήκε με το δεξί στη νέα σεζόν της Bundesliga.

Αφού σήκωσε το Super Cup Γερμανίας απέναντι στη Ντόρτμουντ των Καρέτσα - Κωνσταντέλια, η Μπάγερν συνέχισε στο δρόμο των επιτυχιών και στη Bundesliga. Στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος, οι Βαυαροί καταβρόχθισαν με 5-1 τη Στουτγκάρδη και ξεκίνησαν ιδανικά τις υποχρεώσεις τους στη Bundesliga.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 21΄, όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Κίμιχ, ο Ουπαμεκανό πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και βρήκε δίχτυα για το 1-0 του ημιχρόνου. Οι Σουηβοί κατάφεραν να ισοφαρίσουν γρήγορα στο β΄μέρος με σκόρερ τον Βάγκνομαν στο 52΄, όμως ύστερα ακολούθησε... ποδοπάτημα από τους Βαυαρούς.

Μόλις τρία λεπτά αργότερα ο Ολίσε με όμορφη κίνηση και τελείωμα στη γωνία ανέκτησε το προβάδισμα της Μπάγερν, η οποία σκόραρε ξανά δυο λεπτά αργότερα με αυτογκόλ αυτή τη φορά του Βάγκνομαν. Οι γηπεδούχοι δεν έλεγαν να πάρουν το πόδι από το γκάζι παρά το γκολ ασφαλείας και πέτυχαν δυο ακόμα γκολ πριν από το φινάλε.

Στο 82΄συγκεκριμένα ο Σαϊμπαρί σέρβιρε στον Πάβλοβιτς που εκτέλεσε από κοντά για το 4-1, ενώ το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Λουίς Ντίας μετά από δεύτερη ασίστ του Μαροκινού.

Μπάγερν (Βενσάν Κομπανί): Νόιερ, Λάιμερ, Ουπαμεκανό, Κιμ, Ντέιβις (74΄Στάνισιτς), Πάβλοβιτς, Κίμιχ, Λουίς Ντίας, Μπράουν (61΄Σαϊμπαρί), Ολίσε, Κέιν